الثلاثاء 16 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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تعرف على التقسيم الإداري لإيبارشيات كنيسة الروم الأرثوذكس في مصر

بابا الروم الارثوذكس
بابا الروم الارثوذكس

نشر الأنبا نيقولا أنطونيو، متحدث كنيسة الروم الارثوذكس، التقسيم الإداري لإيبارشيات الكنيسة في مصر، وقال إنها تبدأ من إبراشيَّتَيّ الإسكندرية والقاهرة، اللتان تخضعا للبابا ثيودوروس الثاني، إبراشية إرموبوليوس (طنطا) وتوابعها، برئاسة المتروبوليت نيقولاوس والوكيل البطريركي لشؤون الناطقين بالعربية، إبراشية ليوندوبوليوس (الاسماعيلية) وتوابعها، المتروبوليت غفرائيل، إبراشية ممفيس (مصر الجديدة) وتوابعها، المتروبوليت نيقوديموس والوكيل البطريركي في القاهرة، إبراشية بيلوسِيُو (بورسعيد) وتوابعها، المتروبوليت ناركيسوس والوكيل البطريركي في الإسكندرية، إبراشية داميتاس (دمياط)، المتروبوليت جرمانوس ورئيس دير القديس سابا البطريركي.

كان قد ترأس صاحب الغبطة بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا ثيودورس الثاني القداس الإلهي في دير القديس سابا البطريركي المقدس بالإسكندرية. وبعد ذلك أقيم حفل التخرج الرسمي للإكليريكيين في المدرسة البطريركية للقديس "أثناسيوس الكبير".

وأشار غبطته إلى إعادة تأسيس المدرسة التاريخية في العام الدراسي 2007-2008، بعد 470 عاما، من أجل تسليط الضوء على الأعضاء الأصليين في العمل الإرسالي والرعوي للعرش البطريركي.

وأعرب عن امتنانه لمدير المدرسة، إسحاق تسابوغلو والمعلمون اليونانيون المعارون إلى المدارس اليونانية في الإسكندرية، كما شكر الدولة المصرية، التي تسمح بسلاسة بحسن سير هذه المؤسسة البطريركية.

أخيرا، بارك الخريجين الباقين في هذا اليوم – لأن بعض الخريجين رحلوا في الأيام السابقة إلى أوطانهم بسبب ظروف خاصة  – بشكل أبوي، وحثهم على أن ينقلوا إلى الكنائس المحلية في بلدانهم، حيث سيَستخدمون، كرجال دين في المستقبل، المعرفة والخبرة الكنسية العامة التي اكتسبوها في كاتدرائية البطريركية المشيخية.

 

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