الثلاثاء 16 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

ممثل حزب الوفد يقترح إنشاء وحدة اقتصادية مستقلة لتمويل برامج الحماية الاجتماعية

حزب الوفد
حزب الوفد

قال حاتم البنا، ممثل حزب الوفد، إنه لابد من توفير التمويل اللازم لتوفير ونجاح برامج الحماية الاجتماعية، بما يحقق الاستدامة والكفاية والكفاءة.

وقدم ممثل حزب الوفد بالجلسة النقاشية الأولى لجنة العدالة الاجتماعية بالمحور الاقتصادي في الحوار الوطني، اقتراحا بإنشاء وحدة اقتصادية ذات طبيعة خاصة لتمويل برامج الحماية بطريقة حديثة، وفقا للغرض وهو تمويل الأنشطة ذات الطبيعة الاقتصادية وتوفير التمويل الأنشطة الإنتاجية للأفراد.

وأضاف "البنا"، أن الأنشطة الممولة المدرة للدخل للأشخاص بهدف إدخالهم في الاقتصاد المنظم وبناء قدرات مالية مستقلة واقترح أن تكون  طريقة التمويل بطريقة المساهمة فى جزء من رأس المال حال كان المشروع وفق خطة قومية.

 وأوضح أن الطريقة الثانية للتمويل وهي التمويل  متناهي الصغر، على أن يمول المشروع المؤسسات العاملة بالنشاط وليس التمويل المباشر.

الأنشطة الإنتاجية التمويل متناهي الصغر التمويل متناهى المحور الاقتصادي الحماية الاجتماعية

الأكثر قراءة

محمد جبريل: الدعوة للحوار الوطني سابقة لم تحدث في تاريخ مصر

انطلاق الاجتماع الإقليمى الدولى للطاقة الذرية بشرم الشيخ

محافظ الإسكندرية يتفقد شواطئ القطاع الشرقي والممشى السياحي بنفق وكباري السادات

حقيقة تسريب امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي

انطلاق امتحانات الدبلومات الفنية السبت المقبل

محافظ أسيوط ونائب رئيس جامعة الأزهر يفتتحان معرض "ومضة"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أشرف عبدالشافي

حكايات مجدى نجيب

منى رجب

رحيل مفاجئ لشريك العمر الكاتب الصحفى عبدالحميد شعير

محمد مصطفى أبو شامة

برلمان «الحوار الوطنى».. وتحالف «30 يونيو»

عبدالوهاب داود

حلوة.. وفيها كل حاجة حلوة

ماجد حبته

رحلة أمريكية لوزارة التعليم

وائل لطفي

حالة حوار

محمد كامل

دايرة الرحلة

أحمد الصغير

توشكى.. شرق العوينات.. وأشياءٌ أخرى!

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مكسب أم خسارة.. كيف ترى إيران المواجهة العسكرية بين إسرائيل والجهاد الإسلامى؟

الأمم المتحدة تحيى لأول مرة ذكرى النكبة الفلسطينية رسميًا.. كيف ردت إسرائيل؟

أعداد الصواريخ والقذائف.. الجيش الإسرائيلى يعلن أرقام عملية "السهم الواقى"