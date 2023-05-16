ممثل حزب الوفد يقترح إنشاء وحدة اقتصادية مستقلة لتمويل برامج الحماية الاجتماعية

قال حاتم البنا، ممثل حزب الوفد، إنه لابد من توفير التمويل اللازم لتوفير ونجاح برامج الحماية الاجتماعية، بما يحقق الاستدامة والكفاية والكفاءة.

وقدم ممثل حزب الوفد بالجلسة النقاشية الأولى لجنة العدالة الاجتماعية بالمحور الاقتصادي في الحوار الوطني، اقتراحا بإنشاء وحدة اقتصادية ذات طبيعة خاصة لتمويل برامج الحماية بطريقة حديثة، وفقا للغرض وهو تمويل الأنشطة ذات الطبيعة الاقتصادية وتوفير التمويل الأنشطة الإنتاجية للأفراد.

وأضاف "البنا"، أن الأنشطة الممولة المدرة للدخل للأشخاص بهدف إدخالهم في الاقتصاد المنظم وبناء قدرات مالية مستقلة واقترح أن تكون طريقة التمويل بطريقة المساهمة فى جزء من رأس المال حال كان المشروع وفق خطة قومية.

وأوضح أن الطريقة الثانية للتمويل وهي التمويل متناهي الصغر، على أن يمول المشروع المؤسسات العاملة بالنشاط وليس التمويل المباشر.