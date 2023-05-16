الثلاثاء 16 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"تموين دمياط": توريد 428 ألفا و770 طن قمح لمواقع التخزين

"تموين دمياط": توريد 428 ألفًا و770 طن قمح لمواقع التخزين

قمح
قمح

أعلنت مديرية تموين دمياط عن توريد 428 ألفا و770 طن قمح بكل أنحاء المحافظة إلى المطاحن والشون المعدة لاستقبال المحصول.
وقال وكيل وزارة التموين بدمياط علي الغزاوي- في بيان، اليوم الثلاثاء- إنه تم حتى اليوم حصاد 16 ألف فدان من جملة المساحة المنزرعة والبالغ مقدارها 31 ألف فدان، مشيرا إلى أن نسبة التوريد هذا العام أعلى من العام الماضي.

وأكد أنه لا توجد أي عقبات أو مشاكل في عمليات التوريد، مشيرًا إلى أن عمليات التوريد تسير بشكل طبيعي، ولا توجد مشكلات أو عقبات في عمليات التوريد حتى الآن، وأنه تم التأكيد على وضع حلول سريعة في حال وجود أي مشكلات، وأنه تم وضع خطة محددة للتعامل مع التحديات التي تواجه عملية التوريد.

المساحة المنزرعة شكل طبيعي تموين دمياط بشكل طبيعي كيل وزارة التموين عملية التوريد عمليات التوريد

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