محافظ الإسكندرية يتفقد شواطئ القطاع الشرقي والممشى السياحي بنفق وكباري السادات

أجرى اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، جولة تفقدية لشواطئ القطاع الشرقي والممشى السياحي بنفق وكباري السادات، وذلك للوقوف على مدى الخدمات المقدمة للمواطنين، والتأكد من الاستعداد لاستقبالهم خلال موسم الصيف.

كما اطمأن الشريف من رواد الشواطئ على جاهزية الشواطئ لاستقبال المصطافين سواء من أهالي اﻹسكندرية أو زوارها.

وخلال الجولة، تفقد المحافظ استعدادات الشواطئ والممشى السياحي بنفق وكباري السادات، مشيرا إلى أن عدد الشواطئ بالإسكندرية 64 شاطئ منها 2 شاطئ مجاني و5 شواطئ عامة سعر تذكرة الدخول بها 5 جنيهات للفرد، مؤكدًا أن الإدارة المركزية للسياحة والمصايف كثفت جهودها لتظهر شواطئ الإسكندرية بالشكل اللائق.

وأكد «الشريف» أن مشروع نفق وكباري السادات يعد ثان أكبر المشروعات المرورية التي تم تنفيذها في الإسكندرية خلال السنوات الأخيرة، لحل مشكلة الاختناق المروري الذي تعاني منه المنطقة وخاصة خلال موسم الصيف.

وشهد الجولة؛ الدكتور محمد عبد الرازق رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، واللواء طارق موافي نائب رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط ؛ واللواء محمد سحلول رئيس حي منتزه أول.

واستعدت شواطئ الإسكندرية لاستقبال صيف 2023 بالعديد من التجهيزات والخدمات بناءً علي توجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.

وتشهد الإسكندرية هذا الصيف عودة شواطئ البوريفاج للخدمة بعد أن توقفت عن استقبال روادها بسبب أعمال نفق السادات، وبعد افتتاح النفق تم دخول شواطئ البوريفاج وجزيرة الدهب وافلاطون للخدمة مرة أخرى برسم دخول خمسة و15 للفرد، كما تم دخول شاطى أبوقير الشرقى الخدمة برسم دخول 15 جنيها للفرد مقابل الحصول علي كرسي وشمسية واستعمال دورة المياه وغرفة خلع الملابس مجانا.

وتم التأكيد على الاهتمام بمنظومة الإنقاذ، وتواجد أبراج المراقبة ورفع كفاءة المنقذين، واستكمال الخطوط العائمة، ونظافة الشواطئ وتوافر حاويات القمامة بالقرب من المصطافين للمحافظة علي نظافة الشاطئ، فضلا عن التأكد من جاهزية منظومة الحجز الإلكترونى والتي نجحت بشكل كبير فى الصيف الماضى فى تقليل الازدحام أمام بوابات الشواطئ.

خلال تفقد محافظ الإسكندرية الشواطئ

IMG-20230516-WA0015

IMG-20230516-WA0010

IMG-20230516-WA0012

IMG-20230516-WA0009

IMG-20230516-WA0008

IMG-20230516-WA0006