الثلاثاء 16 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

برلمانية: مصر رفعت موازنة الدعم والحماية الاجتماعية بنسبة 48.8%

الحماية الاجتماعية
الحماية الاجتماعية

وجهت هند حازم حبيب عضو حزب مستقبل وطن، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على فكرة انعقاد الحوار الوطني، وأيضًا الشكر لأمانة الحوار على الدعوة الكريمة.

وقالت "حبيب" خلال كلمتها بجلسة المحور الاقتصادي بـ"الحوار الوطني"، اليوم الثلاثاء، إن قضية العدالة قضية كبيرة، مشيرة إلى أن مصر رفعت موازنة الدعم والحماية الاجتماعية عدة مرات، آخرها الموازنة الجديدة المعروضة على مجلس النواب بنسبة 48.8%،  حيث كانت الموازنة السابقة 158.4 مليار وأصبحت 529.7 مليار جنيه، بهدف التخفيف عن المواطنين في ظل موجات التضخم العالمية.

وأضافت عضو حزب مستقبل وطن، أن الموازنة كانت 18.2 مليار جنيه في عام 2018، معقبة: أرى أن العدالة الاجتماعية تتحقق بزيادة النمو الاقتصادي، مع وجوب حفظ الأنماط الاستهلاكية وتحديد الأولويات والإمكانيات المتاحة.

ونوهت عضو حزب مستقبل وطن، بأن الزيادة السكانية تلتهم كل معدلات النمو الاقتصادي، ونحن نطلق جرس إنذار، وندعو لتضافر كل الجهود حكومية وغير حكومية وجمعيات أهلية وغيرها، من مخاطر تلك الزيادة.

رفع موازنة الدعم الحماية الاجتماعية موازنة موازنة الدعم النائبة هند حبيب هند حبيب

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