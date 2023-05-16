"الداخلية" تكشف حقيقة فيديو إشعال شخص النيران فى منزل سيدتين

عقب رصد تداول مقطع فيديو على إحدى صفحات فيسبوك، يتضمن استغاثة سيدتين من قيام أحد الأشخاص بإضرام النيران بمنزلهما بالدقهلية، بالفحص أمكن تحديد السيدتين وتبيّن أنهما «ربة منزل، وابنتها» تقيمان بدائرة مركز شرطة المنصورة بالدقهلية، وباستدعائهما وسؤالهما قررتا تضررهما من ابن الأولى "شقيق الثانية" سائق مركبة "توك توك" مقيم بذات الناحية، لقيامه بإضرام النيران ببعض المخلفات المتواجدة خلف باب منزلهما وتم إخماد الحريق فـى حينه دون حدوث أي إصابات أو تلفيات أخرى، وعللتا ذلك لوجود خلافات بينهم حول الميراث.

باستدعاء المشكو في حقه وسؤاله أنكر ما نُسب إليه، وأضاف بقيام سالفتي الذكر بإضرام النيران لإلصاق الاتهام به، وعلل ذلك لذات الخلافات ومنعهما له من دخول المنزل، وبإعادة مناقشة الشاكيتين قررا بافتعال الواقعة لإلصاق الاتهام بالمذكور ونشر مقطع الفيديو لكسب تعاطف المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.