الثلاثاء 16 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"تيودور بلهارس" ينظم ورشتي عمل بالتعاون مع الصحة العالمية والمستشفيات الجامعية

تيودور بلهارس
تيودور بلهارس

نظم معهد "تيودور بلهارس للأبحاث" بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، ورشتي عمل في مجال مكافحة العدوى ورفع الوعى الصحي للعاملين بالمعهد، وذلك في إطار توجيهات الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بتكثيف الاهتمام بفعاليات التوعية والتثقيف، وإعطاء الأولوية لنشر الوعى بين الكوادر العاملة في المؤسسات التعليمية والبحثية التابعة للوزارة، خاصة الجهات التي تقدم خدمات مباشرة للجمهور، ومن بينها الخدمات الصحية التي تقدمها المستشفيات التابعة للوزارة، وذلك من أجل رفع مستوى الخدمة المقدمة وضمان جودتها.

وأشار مدير المعهد محمد عباس شميس ـ في تصريح اليوم الثلاثاء ـ إلى أن ورشة العمل الأولى جاءت حول تشخيص وعلاج العدوى المكتسبة بالمستشفيات وتطبيق سياسة المضادات الحيوية، وتهدف إلى رفع كفاءة الكادر الطبي في تشخيص وعلاج العدوى بالبكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية، وتطبيق سياسة المضادات الحيوية، وقد حاضر فيها الدكتور أحمد المغربي مدرس الرعاية المركزة بالمعهد.

وأوضح أن المعهد نظم كذلك ورشة عمل حول "الحقن الآمن" بهدف رفع كفاءة هيئة التمريض بمستشفى المعهد في مجالات مكافحة العدوى والرعاية الطبية، وحاضر فيها كل من الدكتورة هالة بدوى استشاري مكافحة العدوى، والدكتور عمر حلمي المشرف على وحدة مكافحة العدوى، والدكتورة دينا بشر بوحدة مكافحة العدوى، ورئيس هيئة التمريض بمستشفى المعهد انشراح صدقى.

تيودور بلهارس للأبحاث المجلس الأعلي للمستشفيات الجامعية مكافحة العدوى رفع الوعي الصحي الدكتور أيمن عاشور

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