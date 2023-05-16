أرباح "مستشفى النزهة الدولى" ترتفع بنسبة 17.1% على أساس سنوى

أظهرت المؤشرات المالية لشركة مستشفى النزهة الدولي، خلال الربع الأول من العام الجاري، ارتفاع أرباحها بنسبة 17.1% على أساس سنوي.

وأوضحت الشركة، في بيان للبورصة، اليوم، أنها حققت أرباحاً بلغت 21.11 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية مارس 2023، مقابل أرباح بلغت 18.03 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2022.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 83.9 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 74.78 مليون جنيه في الربع المقارن من 2022.

وحققت مستشفى النزهة الدولي، صافي ربح بلغ 63.52 مليون جنيه خلال العام الماضي، مقابل 65.88 مليون جنيه أرباحاً خلال العام السابق له 2021.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال العام الماضي لتسجل 295.8 مليون جنيه بنهاية ديسمبر، مقابل 250.49 مليون جنيه خلال 2021.

يشار إلى أن مستشفى النزهة الدولي، سجل صافي ربح بلغ 48.65 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 48.2 مليون جنيه أرباحاً خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وارتفعت إيرادات مستشفى النزهة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري لتسجل 218.78 مليون جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل 185.88 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

كشفت القوائم المالية لشركة المصرية للدواجن، عن الربع الأول من العام الجاري، تحول الشركة من الخسائر إلى الربحية، على أساس سنوي.