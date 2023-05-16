الثلاثاء 16 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

خالد الشرقاوي مديراً للمشروع القومي للموهبة بالغربية

قررالدكتور عادل رضوان، رئيس قطاع الرياضة بوزارة الشباب والرياضة، تكليف الدكتور خالد يوسف الشرقاوي للعمل مديراً للمشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي بكافة مراحلة “براعم ، ناشئين، شباب، كبار” بمحافظة الغربية، وذلك بناء على ترشيح يسري الديب وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية.

يذكر أن المشروع القومي للبطل الأوليمبي والموهبة تم تنفيذه على مستوى جميع محافظات الجمهورية، وذلك لاكتشاف ورعاية الموهوبين في ألعاب «الملاكمة، المصارعة، الجودو، التايكوندو، ألعاب القوى، تنس الطاولة، كرة السلة، كرة اليد، رفع الأثقال»، بالإضافة إلى المشروع القومي لموهوبي الأسكواش.

الدكتور خالد الشرقاوي مديرا للمشروع القومي للموهبه والبطل الأوليمبي بالغربية

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