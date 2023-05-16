الثلاثاء 16 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانى يثمن تقدم مصر فى مجال الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر

النائب مصطفي سالمان
النائب مصطفي سالمان

قال النائب مصطفى سالمان، عضو لجنة الإسكان والنقل والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ، إن مصر تتقدم بخطوات كبيرة فى مجال الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف سالمان، في تصريحات له اليوم، أن استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي تيرييه بيلسكوج، الرئيس التنفيذي لشركة "سكاتك إيه إس إيه" النرويجية، جاء بناءً على رؤية دولة النرويج لما تشهده الدولة المصرية من إنجازات كبيرة في ملف الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، مضيفا أن مصر أول دولة في إفريقيا تنتج الهيدروجين الأخضر.

وأضاف أن الرئيس يتابع بنفسه الاستثمارات المتنامية لشركة "سكاتك" في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين والوقود الأخضر بمصر، ومن بينها مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر في العين السخنة، الذي بدأ الإنتاج بالفعل للمرحلة الأولى، ومشروعَي الإنتاج المشترك للأمونيا الخضراء، في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس باستثمارات تقارب 6 مليارات دولار، وفي دمياط باستثمارات حوالي 870 مليون دولار؛ ومشروع طاقة الرياح بقدرة 5 جيجاوات باستثمارات 5.6 مليار دولار على عدة مراحل خلال السنوات المقبلة؛ ومشروع الإنتاج المشترك للميثانول الأخضر في دمياط، باستثمارات نحو 450 مليون دولار.

وتابع: «كما تطرق اللقاء إلى مشروع الربط الكهربائي بين مصر وأوروبا لتصدير الطاقة المتجددة بقدرة حوالي 3 جيجاوات، الذي تم التوقيع على مذكرة تفاهم لبدء الدراسات الخاصة به».

وثمَّن النائب مصطفى سالمان اهتمام الرئيس بالاستثمار في الطاقة المتجددة، وتأكيد الرئيس في لقائه مع رئيس الشركة النرويجية ضرورة الالتزام بتوسيع استثمارات الشركة في مصر خلال الأعوام المقبلة، في ضوء ما شهدته مصر من تطوير متميز لبنيتها التحتية في مختلف القطاعات، بما يؤسس قاعدة صلبة لانطلاق الصناعات والاستثمارات، لا سيما في مجالات الطاقة المتجددة والخضراء، فضلاً عن التجربة الإيجابية والمثمرة للشركة مع مناخ الاستثمار في مصر، مشيدًا بما لمسوه من إرادة سياسية حازمة، وتجاوب حكومي على جميع المستويات، لإزالة أي عقبات وتحديات في هذا الصدد.

الطاقة الجديدة والمتجددة الصناعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس النائب مصطفى سالمان هيدروجين الأخضر توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي

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