الثلاثاء 16 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"الصحفيين" تكرّم أسماء رموز النقابة الراحلين اليوم

خالد البلشي
خالد البلشي

يكرّم مجلس نقابة الصحفيين، برئاسة الكاتب الصحفي خالد البلشي، أسماء 7 من رموز النقابة الراحلين خلال الاحتفال بتوزيع جوائز الصحافة المصرية في تمام الساعة السادسة مساء اليوم الثلاثاء.

وأعلن جمال عبدالرحيم، سكرتير عام النقابة، أن تكريم أسماء رموز النقابة يأتي تقديرًا وعرفانًا لتاريخهم الفكري والمهني وعطائهم المشرف ومسيرتهم الصحفية والنقابية الحافلة ودورهم الفعال في دعم مواقف النقابة دفاعًا عن حرية الصحافة والصحفيين.

وقال عبدالرحيم إن أسماء رموز النقابة الذين سيتم تكريمهم هم:

الكاتب الصحفي الكبير الراحل محمود أبوالفتح صاحب فكرة إنشاء نقابة الصحفيين عام 1941 وأول نقيب للصحفيين المصريين.

الكاتب الصحفي الكبير الراحل صلاح الدين حافظ سكرتير عام النقابة والأمين العام لاتحاد الصحفيين العرب الأسبق.

الكاتب الصحفي الكبير الراحل محمود عوض عضو مجلس النقابة الأسبق ومؤسس جائزة التفوق الصحفي عام 1985.

الكاتب الصحفي الكبير الراحل صلاح عيسى وكيل النقابة الأسبق.

الكاتب الصحفي الكبير الراحل عبدالعال الباقوري وكيل النقابة الأسبق.

الكاتب الصحفي الكبير الراحل جلال عيسى وكيل النقابة الأسبق.

الكاتبة الصحفية المتميزة الراحلة هويدا فتحي رئيس النقابة الفرعية بالإسكندرية الأسبق.

الصحفيين العرب الصحافة المصرية جوائز الصحافة المصرية جمال عبدالرحيم حرية الصحافة خالد البلشي سكرتير عام النقابة

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