"تموين الدقهلية": توريد 246 ألفًا و248 طن قمح لمواقع التخزين

أكد وكيل وزارة التموين بالدقهلية السيد دايرة، أنه تم توريد 246 ألفا و248 طن قمح حتى اليوم الثلاثاء، لمواقع التخزين بأنحاء المحافظة وسط تدابير احترازية.

وقال وكيل الوزارة، في بيان، إن عمليات التوريد تتم بسلاسة بجميع مواقع التخزين وإن العمل مستمر في العطلات والأعياد الرسمية، لافتا إلى أن اللجان تعمل اليوم بكامل طاقتها في كل مواقع التخزين من الثامنة صباحا حتى السابعة مساء.

وأضاف أن المواقع التخزينية التي تم اعتمادها كمراكز تجميع بالمحافظة بسعة تخزينية 272 ألف طن، شملت 3 صوامع تابعة للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، 2 صومعة لشركة المطاحن و23 شونة للبنك الزراعي المصري و9 شون لشركة مطاحن شرق الدلتا، مشيرًا إلى أن كل موقع به لجنة، وأكد أن الجميع يعمل على قدم وساق من كل الجهات المشاركة.