الثلاثاء 16 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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القاهرة الإخبارية: المعارضة التركية مدت يدها للأحزاب السياسية فى الانتخابات

انتخابات تركيا
انتخابات تركيا

أعلن مراسل القاهرة الإخبارية عن بدء الدعاية الانتخابية في جولة الإعادة بانتخابات تركيا، لافتاً إلى أن الطعون على نتائج الانتخابات ستستمر حتى الغد، على أن يبدأ تصويت الأتراك في الخارج بجولة الإعادة يوم 20 مايو.

وقال مراسل القناة إن المعارضة التركية مدت يدها للأحزاب السياسية بالانتخابات، أما الرئيس المنتهية ولايته رجب طيب أردوغان، فركز في حملته الانتخابية علي الحس القومي للأتراك.

وأعلنت هيئة الانتخابات التركية النتائج الأولية بعد فرز نحو 99 % من الأصوات، وحصل أردوغان على 49.4 % من  مقابل 44.95% لخصمه الرئيسي كليتشدار أوغلو، في وقت كان كلاهما يحتاج فيه إلى تحقيق نسبة  50% المطلوبة زائد صوت واحد. 

وبلغت نسبة الإقبال على التصويت في الانتخابات التركية 88.75 بالمئة في الداخل و51.92 %في الخارج.

وأدلى الأتراك بأصواتهم في أكثر من 191 ألف صندوق اقتراع في 81 ولاية من أجل انتخاب رئيس جديد للبلاد لمدة 5 سنوات، واختيار أعضاء البرلمان البالغ عددهم 600 نائب، ويبلغ عدد الذين يحق لهم التصويت 60 مليونا و697 ألفا 843 ناخبا، منهم 4 ملايين و904 آلاف و672 ناخبا سيصوتون لأول مرة.

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