الثلاثاء 16 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

"ذا أثلتيك": خماسى ليفربول يودع الجماهير فى مباراة أستون فيلا

روبرتو فيرمينو
روبرتو فيرمينو

تقرر رحيل 5 لاعبين عن صفوف فريق ليفربول الإنجليزي، المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح، قائد المنتخب الوطني، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويحتل ليفربول المركز الخامس في ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، البريميرليج، برصيد 65 نقطة.

ووفقًا لما ذكرته شبكة “ذا أثلتيك”، فإن البرازيلي روبرتو فيرمينو، والإنجليزي جيمس ميلنر ومواطنه أليكس أوكسلايد تشامبرلين، والغيني نابي كيتا، والبرازيلي آرثر ميلو سيرحلون عن ليفربول خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

ومن المقرر أن تنتهي عقود فيرمينو وميلنر وتشامبرلين ونابي كيتا مع الريدز بنهاية الموسم الجاري، فيما سيخرج ميلو بعد انتهاء فترة إعارته وعدم رغبة الريدز في تحويل الإعارة لعقد دائم.

وأفادت الشبكة أن الخماسي الراحل سيودع جماهير ليفربول في المباراة المقبلة والتي ستكون الأخيرة للريدز على ملعب أنفيلد.

ويستضيف ليفربول نظيره أستون فيلا يوم السبت المقبل، 20 مايو، ضمن لقاءات الجولة الـ37 لبطولة الدوري الإنجليزي، في السادسة مساءً.

ليفربول محمد صلاح الانتقالات الصيفية فيرمينو تشامبرلين نابي كيتا

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