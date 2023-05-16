منى زكي بـ"جبيرة" في فرنسا لحضور فعاليات "كان" (صور)

تتواجد النجمة منى زكي حالياً في فرنسا لحضور فعاليات الدورة الـ76 من مهرجان كان السينمائي الدولي والتي تقام من 16 إلى 27 مايو بمشاركة عربية كبيرة منها أعمال قصيرة من مصر.

ونشرت منى زكي مجموعة من الصور عبر حسابها على موقع إنستجرام، في أثناء استعدادها لحضور مهرجان كان السينمائي الـ76، حيث بفستان أسود قصير وجبيرة جبس في يدها بعد إصابتها منذ أيام بكسر في يدها اليسرى.

وتعود منى بداية الأسبوع المقبل من أجل الحوار الجماهيري المنتظر مع الإعلامي الكبير محمود سعد ضمن حلقات المشروع الترفيهي الأضخم “سولد أوت” على منصة “واتش إت”.

ومؤخرا تعرضت الفنانة منى زكي إلى إصابة في يديها، حيث انتشرت صورة لها وهي تربط يدها بجبيرة من الجبس الأزرق، دون ذكر أى تفاصيل عن الواقعة اذا كانت مصابة بكسر أوشئ آخر.