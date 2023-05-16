الثلاثاء 16 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

منى زكي بـ"جبيرة" في فرنسا لحضور فعاليات "كان" (صور)

منى زكي
منى زكي

تتواجد النجمة منى زكي حالياً في فرنسا لحضور فعاليات الدورة الـ76 من مهرجان كان السينمائي الدولي والتي تقام من 16 إلى 27 مايو بمشاركة عربية كبيرة منها أعمال قصيرة من مصر.

ونشرت منى زكي مجموعة من الصور عبر حسابها على موقع إنستجرام، في أثناء استعدادها لحضور مهرجان كان السينمائي الـ76، حيث بفستان أسود قصير وجبيرة جبس في يدها بعد إصابتها منذ أيام بكسر في يدها اليسرى.

وتعود منى بداية الأسبوع المقبل من أجل الحوار الجماهيري المنتظر مع الإعلامي الكبير محمود سعد ضمن حلقات المشروع الترفيهي الأضخم “سولد أوت” على منصة “واتش إت”.

ومؤخرا تعرضت الفنانة منى زكي إلى إصابة في يديها، حيث انتشرت صورة لها وهي تربط يدها بجبيرة من الجبس الأزرق، دون ذكر أى تفاصيل عن الواقعة اذا كانت مصابة بكسر أوشئ آخر.

 

 

 

 

 

 

 

 

النجمة منى زكي الدورة الـ 76 من مهرجان كان السينمائي مهرجان كان السينمائي كان السينمائي مهرجان كان منى زكي

الأكثر قراءة

سيد عبدالحفيظ يكشف لـ"الدستور" تفاصيل حالة مروان عطية الصحية

"فريال" تتسول بـ5 أطفال في القاهرة الجديدة: أجرة الواحد 50 جنيها

وقف 63 حالة إنشاء وبناء على الأراضي الزراعية بمركز كفر الزيات

4 مصابين.. القصة الكاملة لحادث انفجار أسطوانة غاز في زهراء المعادي

"تمثال الأسرة المصرية".. متحف الإسكندرية القومي يعلن القطعة الفائزة في استفتاء مايو

انسياب مروري.. تعرف على حركة السيارات في القاهرة والجيزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أشرف عبدالشافي

حكايات مجدى نجيب

منى رجب

رحيل مفاجئ لشريك العمر الكاتب الصحفى عبدالحميد شعير

محمد مصطفى أبو شامة

برلمان «الحوار الوطنى».. وتحالف «30 يونيو»

عبدالوهاب داود

حلوة.. وفيها كل حاجة حلوة

ماجد حبته

رحلة أمريكية لوزارة التعليم

وائل لطفي

حالة حوار

محمد كامل

دايرة الرحلة

أحمد الصغير

توشكى.. شرق العوينات.. وأشياءٌ أخرى!

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الأمم المتحدة تحيى لأول مرة ذكرى النكبة الفلسطينية رسميًا.. كيف ردت إسرائيل؟

أعداد الصواريخ والقذائف.. الجيش الإسرائيلى يعلن أرقام عملية "السهم الواقى"

العشائر الفلسطينية: نشكر مصر على دورها في وقف العدوان الإسرائيلي