رئيس جهاز العبور الجديدة يكشف معدلات الإنجاز بمشروعات "الإعلان الـ14"

قال المهندس أحمد علي، رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، إن مشروعات الإسكان لمحدودي ومتوسطي الدخل بالمدينة تشهد ارتفاعا بمعدلات الإنجاز من حيث الخدمات في التوقيتات المحددة وبالجودة المطلوبة طبقا للجدول الزمني المتفق عليه لمشروع الإسكان الاجتماعي بالحي ١٤، والذي يضم ٨٠٦ عمائر سكنية بإجمالي ١٩٣٤٤ وحدة، بالإضافة إلى تنفيذ ٧ أسواق تجارية و٤ مراكز طبية و٥ مدارس بمراحل مختلفة، و٤ حضانات وملعبين خماسيين ومخبز.

وأضاف المهندس أحمد علي لـ"الدستور"، أنه تم تنفيذ حضانة أخرى بقطعه ٩ بمنطقة الياقوت بمساحة ٢٨١٢ مترا مربعا، تحتوي على ١٦ فصلا عبارة عن دور أرضي وأول فقط ضمن ٤ حضانات بالحي الـ١٤، حيث يأتي ذلك ضوء توجيهات السلطة المختصة بالاهتمام بالمشروعات القومية توفير كافة الخدمات بالأحياء، وفيما يخص تنفيذ المشروعات الإسكان بالحي 15-16، أفاد أنه جار الانتهاء من أعمال المرافق وخطوط انحدار لشبكة الصرف الصحي وصرف مياه الأمطار بالحي 15 و16 الذي يضم تنفيذ "سكن كل المصريين“ بنحو ٦٣٨ عمارة سكينة بواقع ١٥٣١٢ وحدة بالحيين الـ١٥-١٦.

وأكد علي بسرعة الانتهاء من تنفيذ شبكة الطرق الرئيسية والفرعية بالمدينة وربطها بالطريق الدائري الأوسطي حفاظا على أمن وسلامه الحركة المرورية وتسهيل حركه المواطنون داخل المدينة، بالإضافة أنه تم استحداث طريق لربط وحدة المرور والفحص الفني بمنطقه ال٢٦٠٠ فدان بالطريق الدائري الأوسطي بهدف ربط المباني الخدمية بالمحاور الرئيسية لتخفيف الكثافة المرورية داخل المدينة عند تشغيل وحده المرور، مضيفا أنه تم الانتهاء من أعمال تركيب أعمدة الإنارة على جانبى الطريق وزراعة أشجار الظل.

وشدد على ضرورة سرعة تشغيل المراكز الشبابيه والملاعب لخدمة لساكني المدينة، حيث تم الانتهاء من أعمال الملعب المتعدد لألعاب كرة السلة- اليد- الطائرة لمركز الشباب بحي الكرامة بمنطقة الـ٢٦٠٠ فدان بمساحة ١٨٠٠٠ يتكون من مبنى اجتماعي- حمام سباحة كبير- حمام سباحة للأطفال- ٢ ملعب خماسي- ملعب متعدد- باركنج سيارات داخلي.