الثلاثاء 16 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"تموين كفر الشيخ": توريد 129 ألفا و197 طن قمح حتى الآن

"تموين كفر الشيخ": توريد 129 ألفًا و197 طن قمح للشون والصوامع حتى الآن

القمح
القمح

قال مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ عادل الهابط، إن كمية توريد الأقماح وصلت حتى اليوم الثلاثاء إلى 129 ألفا و197 طنا لـ 22 موقعا تابعا للجهات المسوقة التابعة لكل من الشركة المصرية للصوامع والبنك الزراعي المصري وقطاع المضارب بالمحافظة.
وأشار عادل الهابط - في بيان - إلى أن هناك متابعة يومية من المحافظ على مدار الساعة خلال فترة الاستلام اليومية حيث تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية برئاسة وكيل وزارة التموين المحاسب عماد عبد الغني حبيب؛ لمتابعة تلك المواقع خلال موسم التوريد والمرور عليها وحل أي مشكلات قد تواجه بعضها، مشددا على انتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين بما لا يتجاوز الفترة المقررة.

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية تشكيل لجان مختصة لاستلام الأقماح، تضم عضو من مديرية التموين رئيسًا في نطاق كل نقطة لاستلام القمح وعضو من البورصة السلعية ومديرية  الزراعة وعضو من الجهة التسويقية وعضو من الجمعية القبانية (وزان معتمد).

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