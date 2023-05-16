وكيل "صحة مطروح" يتابع بدء مشروع التحول الرقمي للتطعيمات بالوحدات الصحية

تابع الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، أعمال البدء في مشروع التحول الرقمي (التسجيل اللحظي) بجميع مكاتب الصحة وذلك من خلال مكتب صحة مطروح أول التابع لإدارة مطروح الصحية، بحضور فريق من البرنامج الموسع للتطعيمات بوزارة الصحة والسكان، وأشرف محروس مراقب أول المديرية والعمدة سعد كويله.

وأوضح وكيل صحة مطروح، أنه تم تدريب فرق الإشراف بالإدارات ومكاتب الصحة على البرنامج الجديد الخاص بتحليل البيانات الخاصة بالتطعيمات الروتينية للأطفال والتسجيل اللحظي وفقا لخطة سير العملية التطعيمية.

وأكد "سالم"علي تفعيل السجلات المسموح بها والبالغ عددها 3 سجلات (جلسة تطعيم، حركة الطعوم، إعدام الطعوم) بعد تقليل أعدادها ومراجعة تقرير الإصدار الحديث لبرنامج الميكنة الصادر من وزارة التخطيط بالتعاون مع وزارة الصحة.

وفي سياق اخر كان قد أجرى الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح مرورًا على مستشفى مطروح العام للاطمئنان على سير العمل وانتظامه، والوقوف على مدى جاهزية المستشفى في تقديم الخدمات الطبية الطارئة لمواطني مطروح والمترددين عليها .

وتفقد وكيل صحة مطروح الاستقبال والطوارئ وعناية الباطنة والاقسام الداخلية وبنك الدم التخزينى ومعمل المستشفي للاطمئنان على سير العمل وانتظامه والوقوف على مدى انضباط فريق العمل من اﻷطباء والتمريض والفنيين والتأكد من توافر اﻷدوية والمستلزمات واﻷكسجين وتوافر فصائل الدم ومشتقاته .

الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح

الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح

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