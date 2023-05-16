الثلاثاء 16 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

إسلام الغزولى لـ"صالون التنسيقية": الرئيس السيسى لمس نبض الشارع الحقيقى

صالون تنسيقية شباب
صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

قدم إسلام الغزولي، نائب رئيس حزب المصريين الأحرار، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، لأنه لمس نبض الشارع الحقيقي، وهو وجود حالة من حالات الحوار، فالجمود خلال الفترات السابقة أصاب الحياة السياسية بحالة من حالات الركود وأثر ذلك على الشارع المصري، وبالتالي كانت هناك استجابة مبكرة من الرئيس للدعوة إلى الحوار الوطني.

جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة الثانية من صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول "أهم مخرجات اليوم الأول من الحوار الوطني.. النظام الانتخابي ومكافحة التمييز".

وقال إن المشاركين في الحوار الوطني من مختلف التيارات وليس بينهم تطابق، ولكننا نبحث عن الوصول إلى مساحة مشتركة، فالتهديدات الإقليمية تهدد الشأن الداخلي، ولذلك كان لابد من الجلوس لمناقشة العديد من القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تحتاج إلى حوار، مضيفًا أن الأصل العام في الحوار  الأحزاب السياسية.

وأضاف أن يوم أمس كان راقيًا للغاية والتاريخ سيضع الأحزاب أمام مسئولية فارقة على جميع المحاور، مشيرًا إلى أن الشكل العام للحوار الوطني مبشر ويعطي حالة أمل كنا افتقدناه، فالحوار دون خطوط حمراء أو توجيهات ونحن كحزب المصريين الأحرار الحوار فاق توقعاتنا، موضحًا أنه سيحدث حالة من التطور في النقاش.

وأكد أن الحوار الوطني خطوة البداية في الطريق الصحيح وما كنا نأمله من الدولة المصرية يحدث الآن.

أدار الحوار خلال الصالون، آدا جاد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الجلسة الأولى، النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وسامح فوزي الباحث في شئون المواطنة وحقوق الإنسان، ومها أبو بكر المحامية وأمينة المرأة بالحزب الناصري، ونيفين اسكندر، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، فيما يشارك في الجلسة الثانية، الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، وإسلام الغزولي، نائب رئيس حزب المصريين الأحرار، والكاتب والسياسي ياسر الهواري، والنائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، مع المتخصصين من كافة التيارات والاتجاهات حول القضايا التي يتم طرحها في الحوار الوطني.
 

إسلام الغزولي المصريين الأحرار السيسي الشارع الحقيقي الحوار الوطنى

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