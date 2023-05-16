الثلاثاء 16 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

محمد التاجى: نور الشريف تنبأ بنجوميتى فى سن الكبر

محمد التاجى
محمد التاجى

كشف الفنان محمد التاجي، سبب تركه الفن لعدة سنوات، مؤكدًا أنه هو الابن الوحيد لوالدته بعد وفاة شقيقته في عام 1983، وهو من كان يهتم بوالدته بعدها ويرعاها.

وأضاف خلال لقائه في برنامج "مساء dmc"، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمذاع عبر فضائية "dmc"، أنه ترك عمله بالفن من أجل مرافقة والدته في رحلة مرضها حتى استرد الله أمانته في 2003، مؤكدًا أن الله جزاه بعدها وقدم أعمالًا كثيرة.

وأشار أن النجاح الأكبر في مسرحية "المتزوجون"، كان من نصيب الفنان نجاح الموجي، أما هو فكان في بدايته ولم يخرج عن النص أو يضيف فيه شيئًا، وكان نجاحه في "البشاير".

وتابع، أنه كلما كان ينجح في عمل كان يجلس في منزله لعامين بدون عمل؛ لأن المنتجين وقتها لم يكن لديهم ميزة استغلال نجاح الممثل.

وأكد أن الفنان الراحل نور الشريف تنبأ بأنه سيحقق نجوميته وهو في سن كبير، وهو ما حدث بالفعل، لافتًا إلى أنه يوم وفاة نور الشريف قال إن يوم وفاة والدته أصبح يتيمًا إنسانيًا وبوفاة نور الشريف أصبح يتيمًا فنيًا.

محمد التاجي نور الشريف سيحقق نجوميته سن كبير مسرحية المتزوجون

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