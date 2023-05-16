الشاعر محمد الكاشف لـ"الدستور": ديوانى "نص معلقة سكر" من خلاصة تجاربى الشخصية

قال الشاعر محمد الكاشف، للدستور، إن ديوانه الجديد "نص معلقة سكر"، الصادر حديثًا عن دار الأدهم للنشر والتوزيع، هو الديوان الثاني له، في شعر العامية المصرية، حيث كان ديوانه الأول بعنوان "يمكن تحن السما" عن دار النسيم للنشر والتوزيع، عام 2016.

ديوان “نص معلقة سكر”

ويقول الكاشف، في تصريحات لـ"الدستور"، إن ديوانه الجديد "نص معلقة سكر" يضم 35 قصيدة، من خلاصة تحاربه الشخصية، وليست من أمور حياتية، ويضيف الكاشف إن هذه التجارب الشخصية التي مر بها، حاول التعبير عنها، وإطلاقها في قصائده.

ويشير الكاشف، إلى أن الديوان به بعضًا من "المسحة صوفية" واضحة في قصائده، وهذا بحكم قربه إلى هذا العالم وتأثيره عليه.

حفل مناقشة الديوان

ينظم نادي أدب بيت ثقافة إطسا بالفيوم، حفل مناقشة ديوان الشاعر محمد الكاشف، "نص ملعقة سكر"، عام 2023، اليوم الثلاثاء الموافق 16 مايو، في تمام الساعة السابعة مساءً.

ويناقش الديوان، الأديب القاص، عويس معوض الخطيب، والمفكر، عصام الدين الزهيري، والأديب الشاعر، خالد سعيد عبد المعبود، ويدير المناقشة الكاتب، عيد رمضان كامل.

ومن أجواء الديوان

قصيدة: ما انتاش لوحدك

بقيت لوحدك

من ساعة لقيت باب السما مقفول

واخترعوا الخلاص

وأنت الغبي

اللي إيمانه بالإله خلاه يدوّر ع الأمل

من غير أساس

علشان يعيش

مش كان خلاص

حلم الخروج من دي القصيدة ملك إيدك

ولّا الوجع خلاك تفكر في المعافرة في الوجود

- بدون مبالغه -

زي التناص

ما بتساويش

ما انتاش لوحدك

قصيدة: ما كانش العشم

جوايا خوف

قادر يعدّي م الزمن

ويعيش طليق

ويكون صديق

برغم موتي اللي اتعلن قبل الكتابه

غُلبت اخبّي منه حاجه

ما اشتهيتش

ما سعيتش خطوه لمفرده تحفظ لي سر

والكل مر

ما كانتش صدفه ..

ومش حكايه ..

إني اتفطم قبل الآوان

عشان يعيش

وارجع بطولي من طريق ما بينتهيش

ومالوش قرار

مهزومه روحي ..

والفرار

مكتوب لي غصب

زي الحروف في النصب

ما بتختشيش

ما كانش العشم

قصيدة: يا حسن

وكأنه حزن

رافض يفارق سكتي من يوم ما سبتك

ساكن في شيبتي قبل شيبتك

قاعد في قلبي اللي اختمر قبل العجين في فرن أبويا ..

اللي انطفى قبل الميعاد

والسهم صايب

اكمني خايب ..

والبعاد

شيلني شيلة ..

حمولها اتقل من غنا بيمنّي نفسُه بالخروج

من أرض راضية بالسكات

كل اللي فات

زهرة غرور

حالفة تحارب في الحياة يمكن تطاطي ..

تنتهي

والشعر ماسخ يا حسن

منحني

دايما عازمني ع البكا

هلاهيل راياته م الرجا ..

دايرة تلملم في اللي باقي جوّه مني م السما

يمكن تشوف سر اللقا

رغم إني في الحقيقه ما شوفتهوش

مفتاح القصيدة مالقيتوش

البوح قادر يقاوح في القلم

رغم الآلم ..

فاتح لي حضنه

يمكن يساعني

وياخد لي عهد

يوفّي ندري اللي انكتب

من يوم ما كانت ضحكتك

فاتحه الوصيد

وكأنه عيد

حنة كفوفه في الايدين ..

جايبة الخضار

طوق للنجاه

الحياة أكيد في مرة هاتنتصر

وهانتفطم

ونعيش

ما تسيبش قلبك يا حسن

خليك هنا