الثلاثاء 16 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة: نطمح بتعاون مثمر مع مصر في قطاعي الغاز والطاقة

سفير الاتحاد الأوروبي
سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة

قال كرستيان بيرجر، سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة إن أوروبا والعالم عانت كثيرًا من جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، ونحن نمد اليد ونرحب بجميع شركائنا لتحقيق أهدافنا وطموحاتنا مع العالم كله، مؤكدًا نطمح بعلاقات أوربية مصرية قوية من حيث الشراكة والتعاون ونأمل بتعاون مثمر في مجال الطاقة.

جاء ذلك خلال الإحتفالية التي أقيمت أمس، بمبنى المعهد السويدي سابقًا، بمناسبة أسبوع أوروبا، بحضور وفد الاتحاد الأوروبي برئاسة  السفير كرستيان بيرجر، إيمسجورد سفير السويد لدى مصر، وعدد من السفراء والقناصل بالإسكندرية والشخصيات العامة.

أضاف بيرجر خلال مؤتمر صحفي عُقد على هامش احتفالية اسبوع أوروبا، أن الاتحاد الأوروبي يرحب بالتعاون والتكافل مع العالم كله خاصة الشرق الأوسط، متابعًا: أن الحرب الروسية أثرت علي أوروبا، وعلى مصر بالتأكيد، ونحن نعمل على  زيادة التعاون بين أوروبا ومصر لنكتشف ما يمكننا تحقيقه في القطاعات المختلفة، حيث أن مصر مصدر كبير للتجارة.
وعن الحرب السودانية أكد «بيرجر» أن مصر لها قدمت يد العون، حيث لها دور كبير ومؤثر، من خلال استقبال الكثير من الوافدين السودانيين، عقب الأزمة التي اندلعت بها، مشيرًا إلى أن الاتحاد الأوروبي بالفعل يقدم الدعم للسودان ونتمني الاستقرار لهم في اسرع وقت.

وأوضح أن مع التخوف من تأثر الكثير من الدول بسبب انخفاض معدلات استيراد الغاز من روسيا، يمكننا التغلب على ذلك بالحصول على الغاز من أماكن أخري مثل مصر، وذلك لمد أوروبا بما تحتاجه من خلال تعاون مشترك بين دول البحر المتوسط «مصر اليونان وإيطاليا» لمد أوروبا من خلال اليونان وإيطاليا بالغاز والطاقة لزيادة حجم التجارة بين الثلاث دول، مشيرًا إلى أن حجم الصادرات البترولية من مصر ارتفع إلى 47 %، فضلًا عن أننا أننا ندعم بكثافة الطاقة المتجددة والتأكيد على محاولات تقيل استهلاك الطاقة لمواجهة الشتاء.

أشار إلى ارتفاع معدل السياحة في مصر، وزيادة اعداد السائحين الأوروبيين، وذلك عقب تراجع جائحة كورونا، فضلا عن التعافي بالنسبة لحجم الاستثمار الذى عانى كثيرًا بسبب "كوفيد 19".

سفير السويد: مصر من أهم دول إفريقيا 

وأكد إيمسجورد سفير السويد لدى مصر، أننا نهتم بالعلاقة الثقافية مع مصر من خلال الفعاليات الثقافية وغيرها والتي لها دور كبير خاصة في الإسكندرية لدعم الحوار مع دول البحر المتوسط.

وأوضح أن السويد  لديها  اهتمام كبير بالتعاون في مجال التجارة مع مصر حيث أنها من أوائل الدول الإفريقية في التجارة مع السويد، بالإضافة إلى أن مصر من أهم دول أفريقيا للتجارة عامة، فضلا عن مدينة الإسكندرية خاصة والتي استفادت كثيرًا من حجم هذه التجارة.

المعهد السويدي
المعهد السويدي
المعهد السويدي
المعهد السويدي
المعهد السويدي
المعهد السويدي
المعهد السويدي
المعهد السويدي
المعهد السويدي
المعهد السويدي
المعهد السويدي
المعهد السويدي
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