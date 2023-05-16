مواطن من الفيوم: الحوار الوطني استراتيجية للم الشمل ودعم الصناعة (فيديو)

قال ممدوح أبوالفضل، مواطن من محافظة الفيوم، إن الحوار الوطني هدفه لم الشمل بين مؤيدين ومعارضين على طاولة واحدة، بهدف وضع استراتيجيات لتنشيط الزراعة والصناعة في مصر ودعم الأيدي العاملة، وحل مشكلات المواطنين، موجها الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف ممدوح لـ"الدستور"، أن الحوار الوطني هو طريق النهوض بالدولة المصرية، ومبادرة جدية من الرئيس، متمنيا أن ينظر الحوار في أسعار السلع وما يحدث في الأسواق المصرية من التجار والخروج بحلول جدية لحل تلك الأزمة.

وانطلقت فعاليات الجلسة الافتتاحية لبدء جلسات الحوار الوطني، الأربعاء 3 مايو الجاري، بحضور رئيس الوزراء وبمشاركة واسعة وفعّالة من مختلف القوى السياسية والنقابية والمجتمع الأهلي والشخصيات العامة والخبراء، لمناقشة العديد من القضايا والمقترحات المقدمة بهدف الوصول إلى مخرجات لصالح المواطن المصري.

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