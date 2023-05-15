الإثنين 15 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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نقيب الزراعيين: السعة التخزينية لصوامع القمح وصلت لـ 3.5 مليون طن

القمح
القمح

قال الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، إن القمح محصول استيراتيجي أساسي للشعب المصري، وكان هناك الكثير من التحديات التي تواجه تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح، ولكن مصر سعت جاهدة إلى إزالة كافة التحديات لتقليل الفاتورة الاستيراتيجية من القمح وتوفير العملة الصعبة بالخزانة المصرية.

صوامع الدولة 

وأكد الدكتور سيد خليفة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن المشروع القومي للصوامع قلل جزءًا كبيرًا من الفائض، وهذا الفائض سبب مباشر وراء التراجع في واردات القمح التي وصلت إليها مصر هذا العام.

وأضاف أن إنتاج مصر من القمح 2022 كان 10 ملايين إردب، ولكن هذه النسبة ارتفعت كثيراً هذا العام، وهذا الارتفاع نتيجة حتمية للجهود والمساعي المصرية.

السعة التخزينية

وتابع: "السعة التخزينية في 2023 من القمح وصلت إلى 3 ونصف مليون طن، بعد أن كانت طن ونصف في 2014".

واستطرد: "البنية التحتية ساهمت في الوصول لشرق العوينات وزراعة الأراضي".

سيد خليفة نقيب الزراعيين زراعة القمح صدى البلد على مسئوليتي

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