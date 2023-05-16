ماكرون: مستعدون لتدريب الطيارين الأوكرانيين

قال الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، إن العناصر الفرنسية مستعدون لتدريب الطيارين الأوكرانيين، لكنه لم يناقش إرسال مقاتلات جوية لكييف، وفق وكالة فرانس برس.

وأضاف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الإثنين، إن بلاده "فتحت الباب" لتدريب الطيارين المقاتلين الأوكرانيين، بعد يوم من زيارة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لباريس.

وقال في مقابلة تلفزيونية مع محطة “تي أف 1”: "لقد فتحنا الباب لتدريب الطيارين وهذا مع عدة دول أوروبية أخرى مستعدة أيضا، أعتقد أن المناقشات جارية مع الأمريكيين".

وخلال الفترةالماضية، انطلق فولوديمير زيلينسكي عبر أوروبا بقائمة تسوق طويلة، سيعود الرئيس الأوكراني إلى بلاده ومعه الكثير مما يريده - ولكن ليس بالطائرات المقاتلة الغربية التي يسعى للدفاع عنها ضد الهجمات الجوية الروسية.

ووعد القادة الأوروبيون زيلينسكي بترسانة من الصواريخ والدبابات والطائرات بدون طيار خلال زيارة عاصفة استمرت ثلاثة أيام لإيطاليا والفاتيكان وألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة ، سعت إلى تجديد إمدادات الأسلحة الأوكرانية المستنفدة قبل هجوم الربيع الذي طال انتظاره والذي كان يهدف إلى الانقلاب. مد الحرب.

كانت الزيارة تهدف إلى تعزيز الدعم السياسي والعسكري الأوروبي على المدى الطويل ، لضمان قدرة أوكرانيا على الحفاظ على أي أرضية تستعيدها والضغط من أجل سلام ملائم.

وأقنعت الدبلوماسية الدولية النشطة لزيلنسكي على مدى 15 شهرًا من الحرب الحلفاء الغربيين لأوكرانيا بإرسال أسلحة أكثر قوة من أي وقت مضى ، من دبابات ليوبارد الألمانية إلى أنظمة صواريخ باتريوت الأمريكية وصواريخ ستورم شادو كروز من المملكة المتحدة.

كما أن الضغط على قضيته للقادة الأوروبيين شخصيًا يظهر ثقة زيلينسكي المتزايدة بالسفر إلى الخارج.

ومن جهتها، تعهدت المملكة المتحدة، بتقديم مئات صواريخ دفاع جوي إضافية، بالإضافة إلى طائرات مسيرة هجومية يصل مداها إلى أكثر من 200 كيلومتر (120 ميلاً).