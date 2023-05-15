انطلاق فعاليات البرنامج التدريبي لبناء وعي العاملين بجامعة المنصورة (صور)

انطلق اليوم فعاليات "البرنامج التدريبي لبناء الوعى لدى العاملين بجامعة المنصورة" تحت شعار قادة الجامعات الحكومية، وذلك تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة، الدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة.

وتضمنت فعاليات اليوم محاضرة بعنوان التوعية والحفاظ على الأمن القومي المصري، واخرى بعنوان الفن ودوره في محاربة الأفكار الهدامة وغير السوية وحاضر فيها اللواء أ.ح بهجت محمد فريد مدير كلية الدفاع الوطنى سابقا، الفنان طارق دسوقى.

وأكد رئيس جامعة المنصورة أهمية إعداد وتأهيل القيادات الجامعية والشبابية والمساهمة في بناء شخصية الإنسان بصفة عامة وعقد البرامج المتنوعة لتنمية القدرات وصقل المهارات بالتعاون مع معهد أعداد القادة بالوزارة وبناء منظومة من البرامج الإستثنائية للقيادة والأنشطة التنموية والتثقيفية والتوعوية لمواكبة التطور العالمي، ورفع كفاءة منتسبي المجتمع الجامعي من أعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري والطلاب وتنمية قدراتهم التعليمية والتربوية والثقافية.

وخلال كلمته نقل الدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة تحية د.أيمن عاشور وزير التعليم العالي، وتوجه بالشكر لرئيس جامعة المنصورة على حفاوة الاستقبال وحسن التنظيم والتنسيق الكامل مع المعهد لإخراج هذا التدريب بالشكل الذي يليق بمكانة جامعة المنصورة ومعهد إعداد القادة .

وأكد مدير معهد إعداد القادة أن التدريب يأتي في إطار تفعيل بروتوكول التعاون، لإعداد وتأهيل الكوادر من القيادات الشبابية وإتاحة الفرص للمشاركة الحقيقية في البناء المجتمعي من خلال تقديم مجموعة من البرامج والأنشطة التنموية والتثقيفية المتجددة.

وقال إن جامعة المنصورة متميزة فى التصنيفات الدولية، وهذا التميز يعكس جهود ادارة الجامعة ومختلف القطاعات لحرصهم على هذا التميز، وأشار إلي أن معهد إعداد القادة انشىء منذ 104 عامًا وتخرج منه قامات علمية وادارية شغلت العديد من المناصب بالجامعات المصرية .

وأعرب الدكتور محمد عبد العظيم عميد كلية الهندسة والذي يستضيف البرنامج التدريبي بالكلية لديه، عن سعادته بهذا البرنامج التدريبي متمنيا أن يحقق هذا البرنامج أقصى استفادة من المحتوى التدريبي المقدم للعاملين والذي سيعود بالنفع عليهم وعلى عملهم بالجامعة.

كما انطلقت محاضرة التوعية والحفاظ على الأمن القومي المصري، وحاضر فيها اللواء أركان حرب بهجت فريد مدير كلية الدفاع الوطني بأكاديمية ناصر العسكرية العليا سابقا، موضحا مفهوم الدولة والأمن القومى كما تم تسليط الضوء على التحديات التي تواجه الدولة وخلال المحاضرة تم استعراض أهم المبادئ والأسس التي يجب اتباعها في إدارة المخاطر والأزمات.

وأوضح مدير كلية الدفاع الوطني، أن قضية الأمن القومى مستوحاة من القرآن الكريم، فقد ذكرها تحديدا فى سورة «قريش»، مؤكدا الأمن القومى هو توفير الحماية والاستقرار لتحقيق التنمية الشاملة فالإطعام من الجوع والأمن من الخوف هو مدلول تحقيق الأمن القومى وتطرق إلى كيفية العبور إلى الجمهورية الجديدة لبناء دولة ديمقراطية مدنية حديثة، كما تحدث عن حرب الإشاعات وحروب الجيل الرابع والخامس والتي تسعى لزعزعة استقرار الدولة وكيفية التصدي لها.

كما أوضح الفنان القدير طارق دسوقي خلال محاضرة بعنوان الفن ودوره في محاربة الأفكار الهدامة وغير السوية موضحا أن الفن من القوة الناعمة التي يمكن استخدامها في محاربة الأفكار المتطرفة والمغلوطة، لذلك يجب التأكيد على تعزيز القيم الإيجابية، موضحًا الدور الحيوى للفن في بناء وعي الشباب.