الإثنين 15 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تقرير: باريس سان جيرمان يضع سيلفا بديلا محتملا لرحيل ميسي

سيلفا
سيلفا

ذكرت تقارير صحفية اليوم، أن باريس سان جيرمان الفرنسي حدد بديل الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم الفريق الذي يقترب من الرحيل.

وقال تقرير صحيفة “لوباريزيان” الفرنسية، إن نادي باريس حدد  البرتغالي بيرناردو سيلفا لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي كأولولية له هذا الصيف من أجل تعويض رحيل ميسي.

وأضاف التقرير، أن اللاعب يقدره السيتي بـ 80 مليون يورو وقد يكون هناك منافسة مع برشلونة الذي يريد أيضًا ضم اللاعب.

وسبق لبيرناردو أن لعب في الدورس الفرنسي مع موناكو 4 مواسم وتوج معهم بلقب الدوري.

ويلعب سيلفا صاحب الـ 28 عامًا موسمه السادس مع النادي الإنجليزي، حيث شارك في 302 لقاء وسجل 53 هدفًا.

وعرض خورخي مينديز، وكيل أعمال اللاعب، عليه فرصة الانتقال لنادي برشلونة وأندية أخرى كبيرة في أوروبا مثل باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ.
وحاول نادي برشلونة التعاقد مع سيلفا لتدعيم صفوفه، وذلك بسبب اقتناع تشافي هيرنانديز بقدراته وجودة كرة القدم العالية التي يقدمها في السنوات الماضية، ولكن الصفقة ستكلفهم مبلغ لن يقل عن 70 مليون يورو، ما سيوجب عليهم تحقيق رافعة اقتصادية جديدة.
أما بالنسبة لريال مدريد فإدارة النادي الرياضية تضع في أولوياتهما المواهب الشابة للتعاقدات.

 

سيلفا موناكو باريس سان جيرمان سان جيرمان بيرناردو سيلفا

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