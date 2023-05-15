عمر حسين يحصد ثاني ذهبية في البطولة الأفريقية للمصارعة

أهدت البطولة الأفريقية للمصارعة بتونس ميدالية ذهبية من جديد للاعب عمر حسين، وزن 51 ك روماني محققاً المركز الأول بعد فوز ساحق حققه أحمد عبد الباري بالميدالية الذهبية الأولى منذ ساعات.

ويلعب كلا اللاعبين ضمن صفوف المنتخب الوطني، أبناء المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبى بمحافظة كفر الشيخ من مركز بيلا، البطولة تقام في الفترة من 15 حتى 21 مايو الجاري، برعاية وزير الرياضة، واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.



عبر الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، عن سعادته بالنتائج المتميزة التي يحققها اللاعبين أحمد عبد الباري وعمر حسين فى مستهل منافسات البطولة الأفريقية، متمنياً مزيد من التقدم للاعبى المنتخب المصرى حتى الفوز بلقب البطولة بقيادة كابتن ياسر صقر مدرب المنتخب و مدرب المشروع القومي بالمحافظة.

تأتى مشاركة الأبطال بإشراف عبد المنعم الكنانى وكيل المديرية للرياضة والدكتور جمال الشهاوي المشرف العام على المشروع القومي للموهبة بكفر الشيخ.