الثلاثاء 16 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 16مايو 2023

مواد البناء
مواد البناء

ينال البحث عن سعر الحديد والأسمنت اهتمام الكثيرين الذين يسعون إلى إنهاء تشطيبات عقاراتهم وفق تراخيص البناء الموجودة معهم.
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أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 16مايو 2023
 

تعرف خلال السطور التالية على  أسعار مواد البناء وسعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 16 مايو 2023 في أخر تحديث لها.

 أسعار الحديد اليون الثلاثاء 16 مايو 2023 

حديد عز 40,200 جنيه.
حديد بشاى 39,700 جنيه.
حديد العتال 39,500 جنيه.
حديد عطية 39,400 جنيه.
حديد سرحان 39,500 جنيه.
حديد المراكبى 39,500 جنيه.
حديد المصريين 39,500 جنيه.
حديد الكومى 39,300 جنيه.
حديد المعادي 39,300 جنيه.
حديد بيانكو 39,000 جنيه.
حديد العشري 39,500 جنيه.
حديد مصر ستيل 39,000 جنيه.
 

أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 15 مايو 2023

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أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء 16 مايو 2023 

أسمنت المسلح 2,050 جنيه.
أسمنت النصر 2,010 جنيه.
أسمنت وادي النيل 1,880 جنيه.
أسمنت المخصوص 1,990 جنيه.
أسمنت العسكري 1,880 جنيه.
أسمنت سيناء 42.5 1,890 جنيه.
أسمنت حلوان 1,990 جنيه.
أسمنت السهم 1,890 جنيه.
أسمنت السويدي 2,060 جنيه.
أسمنت العسكري بني سويف 1,870 جنيه.
أسمنت العامرية عادة 2,035 جنيه.
أسمنت الممتاز 2,055 جنيه.
أسمنت السويس 2,040 جنيه.
أسمنت المعلم 1,910 جنيه.
أسمنت تايتان 2,020 جنيه.
أسمنت أسيوط 1,800 جنيه.
أسمنت المهندس 2,020 جنيه.
أسمنت النهضة 1,820 جنيه.
أسمنت أسوان 1,780 جنيه.
أسمنت السد العالي 1,780 جنيه.
أسمنت قنا 1,830 جنيه.
أسمنت المصريين 1,770 جنيه.
أسمنت المصري 2,040 جنيه.
أسمنت الصعيد 1,800 جنيه.
أسمنت التعمير 1,940 جنيه.
أسمنت المنيا 1,940 جنيه.
أسمنت العاصمة 1,810 جنيه.
أسمنت البرج 1,900 جنيه.
أسمنت الماكس 2,020 جنيه.
أسمنت الصخرة 1,900 جنيه.
أسمنت الدلتا 1,870 جنيه.
أسمنت الصرح 2,030  جنيه.
 

أسعار الطول الأحمر اليوم الثلاثاء 16 مايو 2023 

طوب أحمر 24×11×6 سم 900 جنيه.
طوب أحمر 24×11×12 سم 1,500 جنيه.
طوب أحمر 25×12×13 سم 2,200 جنيه.
طوب وردي 25×12×6 سم 2,760 جنيه.
طوب خفيف 60×20×20 سم 1,596 جنيه.
طوب أسمنتي مفرغ 40×20×20 سم 8,000 جنيه.
طوب أسمنتي مفرغ 40×20×12 سم 6,000 جنيه.
طوب أسمنتي مصمت 25×12×6 سم 1400 جنيه. 

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