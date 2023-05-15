الإثنين 15 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 15 مايو 2023

مواد البناء
مواد البناء

من الموضوعات المهمة التي يتزايد معدل البحث عليها هو أسعار مواد البناء وبالأخص سعر الحديد والأسمنت لدورهم الأساسي في عملية البناء والعمران في مصر وترتب أسعار الوحدات السكنية عليهم وعوامل أخرى معهم.
 

أسعار مواد البناء اليوم الإثنين 15مايو 2023

في التقرير التالي نعرض أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 15 مايو 2023 لمعرفة أخر ما وصلوا إليه من أسعار.
 

أسعار الحديد الإثنين 15 مايو 2023 

سعر حديد عز 40,000 جنيه 
سعر حديد المصريين 39,800 جنيه
سعر حديد بشاي 39,800 جنيه
سعر حديد العتال 39,500 جنيه
سعر حديد عطية 39,400 جنيه
سعر حديد سرحان 39,500 جنيه 
سعر حديد المراكبي 39,500 جنيه 
سعر حديد الكومي 39,600 جنيه 
سعر حديد المعادي 39,700 جنيه 
سعر حديد العشري 39,500 جنيه
سعر حديد بيانكو 39,000 جنيه
سعر حديد مصر ستيل 39,500 جنيه
سعر حديد الجارحي 38,760 جنيه 

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أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الاحد 14 مايو 2023

 

أسعار الأسمنت الإثنين 15 مايو 2023  

اسمنت المسلح 1960 جنيه 
أسمنت النصر 1940 جنيه 
اسمنت الممتاز 1960 جنيه 
اسمنت التعمير 1870 جنيه 
اسمنت المنيا 1890 جنيه
أسمنت المصريين 1770 جنيه 
اسمنت الصعيد 1800 جنيه
اسمنت اسيوط 1800 جنيه 
اسمنت النهضة 1820 جنيه
اسمنت وادي النيل 1860 جنيه
اسمنت المخصوص 1960 جنيه
اسمنت سيناء 42.5 1870 جنيه
اسمنت السهم 1840 جنيه
اسمنت المعلم 1860 جنيه 
اسمنت حلوان 2000 جنيه 
اسمنت السويدي 2000 جنيه
اسمنت الاسكندرية (الماكس) 2020 جنيه
اسمنت العامرية عادة 2020 جنيه 
اسمنت تايتان 2020 جنيه
اسمنت الدلتا 1850 جنيه 
اسمنت المصري 1840 جنيه
اسمنت المهندس 1900 جنيه 
اسمنت السد العالي 1780 جنيه 
 

سعر الأسمنت الأبيض  

الاسمنت الأبيض العادة 3300 جنيه 
اسمنت سوبر سيناء 3150 جنيه
اسمنت سوبر رويال 3150 جنيه 
اسمنت رويال العادة 3150 جنيه
اسمنت الواحة الأبيض 3200 جنيه
 

أسعار الطوب الإثنين 15 مايو 2023  

طوب أحمر طفلي مثقب 24×11×6 سم ألف طوبة 900 جنيه طوب أحمر طفلي مثقب 24×11×12 سم ألف طوبة 1500 جنيه طوب أحمر طفلي مثقب 25×12×13سم ألف طوبة 2200 جنيه
طوب أسمنتي مصمت 25×12×6 سم ألف طوبة 1400 جنيه طوب أسمنتي مفرغ 40×20×12 سم ألف طوبة 5800 جنيه طوب أسمنتي مفرغ 40×20×20 سم ألف طوبة 8000 جنيه

طوب رملي وردي 25×12×6 سم ألف طوبة 2760 جنيه
طوب خرساني خفيف (كثافة 550 كجم) 60×20×20 سم متر مكعب 1368 جنيه

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