من الموضوعات المهمة التي يتزايد معدل البحث عليها هو أسعار مواد البناء وبالأخص سعر الحديد والأسمنت لدورهم الأساسي في عملية البناء والعمران في مصر وترتب أسعار الوحدات السكنية عليهم وعوامل أخرى معهم.



أسعار مواد البناء اليوم الإثنين 15مايو 2023

في التقرير التالي نعرض أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 15 مايو 2023 لمعرفة أخر ما وصلوا إليه من أسعار.



أسعار الحديد الإثنين 15 مايو 2023

سعر حديد عز 40,000 جنيه

سعر حديد المصريين 39,800 جنيه

سعر حديد بشاي 39,800 جنيه

سعر حديد العتال 39,500 جنيه

سعر حديد عطية 39,400 جنيه

سعر حديد سرحان 39,500 جنيه

سعر حديد المراكبي 39,500 جنيه

سعر حديد الكومي 39,600 جنيه

سعر حديد المعادي 39,700 جنيه

سعر حديد العشري 39,500 جنيه

سعر حديد بيانكو 39,000 جنيه

سعر حديد مصر ستيل 39,500 جنيه

سعر حديد الجارحي 38,760 جنيه

أسعار الأسمنت الإثنين 15 مايو 2023

اسمنت المسلح 1960 جنيه

أسمنت النصر 1940 جنيه

اسمنت الممتاز 1960 جنيه

اسمنت التعمير 1870 جنيه

اسمنت المنيا 1890 جنيه

أسمنت المصريين 1770 جنيه

اسمنت الصعيد 1800 جنيه

اسمنت اسيوط 1800 جنيه

اسمنت النهضة 1820 جنيه

اسمنت وادي النيل 1860 جنيه

اسمنت المخصوص 1960 جنيه

اسمنت سيناء 42.5 1870 جنيه

اسمنت السهم 1840 جنيه

اسمنت المعلم 1860 جنيه

اسمنت حلوان 2000 جنيه

اسمنت السويدي 2000 جنيه

اسمنت الاسكندرية (الماكس) 2020 جنيه

اسمنت العامرية عادة 2020 جنيه

اسمنت تايتان 2020 جنيه

اسمنت الدلتا 1850 جنيه

اسمنت المصري 1840 جنيه

اسمنت المهندس 1900 جنيه

اسمنت السد العالي 1780 جنيه



سعر الأسمنت الأبيض

الاسمنت الأبيض العادة 3300 جنيه

اسمنت سوبر سيناء 3150 جنيه

اسمنت سوبر رويال 3150 جنيه

اسمنت رويال العادة 3150 جنيه

اسمنت الواحة الأبيض 3200 جنيه



أسعار الطوب الإثنين 15 مايو 2023

طوب أحمر طفلي مثقب 24×11×6 سم ألف طوبة 900 جنيه طوب أحمر طفلي مثقب 24×11×12 سم ألف طوبة 1500 جنيه طوب أحمر طفلي مثقب 25×12×13سم ألف طوبة 2200 جنيه

طوب أسمنتي مصمت 25×12×6 سم ألف طوبة 1400 جنيه طوب أسمنتي مفرغ 40×20×12 سم ألف طوبة 5800 جنيه طوب أسمنتي مفرغ 40×20×20 سم ألف طوبة 8000 جنيه

طوب رملي وردي 25×12×6 سم ألف طوبة 2760 جنيه

طوب خرساني خفيف (كثافة 550 كجم) 60×20×20 سم متر مكعب 1368 جنيه