"النفط العراقية" تدعو الشركات العالمية إلى التنافس وتطوير الحقول

دعا وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، اليوم الاثنين، الشركات العالمية إلى التنافس على تطوير 13 حقلاً وموقعاً استكشافياً، في مخطط يهدف الى تعزيز الإنتاج والاحتياطي النفطي والغازي، وتشجيع الاستثمار في القطاع النفطي بالتعاون مع الشركات العالمية المتخصصة بتطوير الحقول والمواقع النفطية.

وفي بيان رسمي، قال عبد الغني إن الإعلان عن ملحق جولة التراخيص الخامسة (+5) يأتي مكملاً مع ما تم الإعلان عنه من قبل الوزارة عام 2018، بخصوص جولة التراخيص الخامسة وما أعقبها في شهر شباط لهذا العام من إبرام عقود مع الشركات الفائزة بالجولة لتطوير عدد من الحقول والمواقع الاستكشافية الحدودية في المحافظات، وفق وكالة الانباء العراقية.

وأضاف البيان، أن الوزارة تهدف من هذه الجولة تعزيز الإنتاج والاحتياطي النفطي والغازي، وتشجيع الاستثمار في القطاع النفطي بالتعاون مع الشركات العالمية المتخصصة بتطوير الحقول والمواقع النفطية والغازية من خلال دعوتها للمشاركة في عملية التنافس بالجولة الجديدة المكملة والملحقة بجولة التراخيص الخامسة، والتي تضم (13) حقلاً وموقعاً نفطياً وغازياً، منها (4) رقع أو مواقع استكشافية من التي لم يتم إحالتها في الجولة الخامسة عام 2018، إضافة إلى (9) حقول ومواقع جديدة.

كما شدد وزير النفط على الالتزام بالمنهاج الحكومي، وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء الموقر، بزيادة الاحتياطي النفطي والغازي، وإدامة وزيادة الإنتاج الوطني من النفط الخام، والغاز الحر، ومعالجة الغاز المصاحب للعمليات النفطية وتحويله إلى ثروة وطاقة منتجة ومفيدة تغطي الحاجة المحلية، وخصوصاً لمحطات الطاقة الكهربائية وصناعة البتروكيمياويات والأسمدة وغيرها، وتصدير الفائض منه إلى الأسواق العالمية، لتحقيق الإيرادات المالية التي ترفد خزينة الدولة ، دعماً للاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة، فضلاً عن النهوض بالواقع الاقتصادي لمحافظاتنا العزيزة في الشمال والوسط والجنوب وتوفير فرص عمل لأبنائها.