توجيهات جديدة من وزير التعليم بشأن مسابقة 30 ألف معلم

وجه الدكتور رضا حجازي الشكر والتقدير لكافة الجهود التي بذلت في مسابقة 30 ألف معلم، لإعداد وتنفيذ برنامج التدريب الذهني والبدني بمختلف إدارات التدريب على مستوى الجمهورية.

ووجه الوزير، بوضع خطة متكاملة لسرعة تسكين المعلمين الجدد عقب اجتيازهم الاختبارات التي تتم من قبل جهة معنية وتقديم مصوغات التعيين، طبقًا للتوزيع على مستوى كل مديرية لسد العجز.

كما تطرق الوزير رضا حجازي إلى المبادرة الرئاسية لاختيار ١٠٠٠ مدير مدرسة من المعلمين الشباب، والتي تتضمن العديد من الخطوات لاختيار أكفأ مديري مدارس، حيث يتم منحهم تدريبًا شاملًا بإقامة كاملة لمدة ٦ أشهر على أن يتم منح من يجتاز منهم هذا البرنامج دبلومة في القيادة التربوية والأمن القومي، حيث وجه الوزير في هذا الإطار بتيسير الإجراءات اللازمة لهم واعتبارهم فى مهمة علمية.

وعلى جانب آخر، وجه الوزير بتيسير كافة الآليات المتعلقة بمجموعات الدعم المدرسى لضمان استدامتها، مؤكدًا أن تنفيذ هذه المجموعات تستهدف تحسين مستوى الطلاب الدراسي والتخفيف عن كاهل الأسرة.

كما تابع الوزير آخر المستجدات المتعلقة أيضًا الاهتمام بالأنشطة التربوية خلال الإجازة الصيفية، مستعرضا آخر المستجدات المتعلقة بالجدول الزمني الخاص بإعداد عرض مسرحى وطنى لطلاب المدارس المصرية، تحت إشراف الكوادر الفنية المتخصصة فى هذا المجال التابعة للوزارة، كما استعرض أخر المستجدات الخاصة بإعداد عرض مسرحي للطلاب داخل كل مديرية تعليمية.



وأكد الدكتور رضا حجازي أيضا، أنه فى إطار المبادرة الرئاسية رفقاء "قادرون باختلاف"، عممت الوزارة لوحات استرشادية للإشارات الأكثر استخدامًا للطلاب من الصم وضعاف السمع على جميع مدارس الجمهورية، لافتًا إلى أنه سيتم وضع هذه الإشارات فى كتاب "القيم وحقوق الآخر".



جاء ذلك خلال عقد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اجتماعًا، اليوم الاثنين، مع مديرى مديريات التربية والتعليم، بديوان عام الوزارة، وذلك فى إطار سلسلة الاجتماعات الدورية، للاطمئنان على الإجراءات التنظيمية الخاصة بامتحانات نهاية العام الدراسي لصفوف النقل، والشهادة الإعدادية واستعراض الإجراءات الخاصة بالاستعدادات النهائية لامتحانات الثانوية العامة 2022 /2023، فضلًا عن متابعة نتائج أهم التعليمات المتعلقة بالعملية التعليمية.