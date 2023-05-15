إثر "سكتة قلبية".. وفاة الفنان السعودى فهد الحيان

توفي، اليوم الإثنين، الفنان السعودي فهد الحيان، إثر تعرضه لسكته قلبية مفاجأة فاضت على أثرها روحه إلى بارئها عن عمر ناهز الـ52 عامًا.

واعتزل الفنان فهد الحيان الفن في عام 2014، ليعود الفنان مرة أخرى ويعتذر عما بدر منه وصرح بأن سبب الاعتزال هو أنه يتعرض للإهمال من هيئة الفن السعودية، وأن زملاءه في الوسط يعاملونه معاملة سيئة، ولكنه عاد إلى العمل الفني وقدم العديد من الأعمال الفنية.

يذكر أن الفنان فهد الحيان ولد في يوم 22 مارس عام 1971 وهو متزوج وله ثلاثة أولاد، ومنذ صغره كان من محبي التمثيل، خاصة أنه كان يشارك دائمًا في المسرح المدرسي، وكان محبوبًا من قبل الجمهور ولاقى شعبية كبيرة بين عائلته وأصدقائه، ومنذ ذلك الحين بدايته في التمثيل الخليجي حقق المزيد من النجاحات الواحدة تلو الأخرى، ليصبح أشهر نجوم الدراما والكوميديا​​، وتنوّع في الأدوار التي لعبها، لذا لم يتبنَّ أي لون من التمثيل.