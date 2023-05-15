فلاشة وفويس وطبيبة نسا.. مفاجآت فى أزمة حسن شاكوش وزوجته

كشفت هايدي الفضالي، دفاع ريم طارق زوجة مطرب المهرجانات حسن شاكوش عن تفاصيل جديدة ومفاجأة في أزمة الزوجين بشأن الاتهامات الموجهة إلى ريم من زوجها، وتصريحاته بعدم معاشرتها وإقامة العلاقة الزوجية معها وعدم معرفته بزواجها السابق.

قالت الفضالي، إن موكلتها ريم طارق زوجة حسن شاكوش مثلت أمام نيابة أكتوبر للتحقيق في الاتهامات الموجهة إليها بتزوير عقد الزواج، وسرقة نصف مليون جنيه من منزل شاكوش.

أشارت إلى أنه تم تقديم مستندات وأدلة وفلاشة ورسائل بين حسن شاكوش وزوجته ريم طارق تدل على إقامته العلاقة الزوجية معها ومعاشرتها معاشرة الأزواج، وتسجيل صوتي خاص بشقيقة حسن شاكوش، وهى برفقة زوجته أثناء تواجدها لدى الطبيبة.

وتابعت هايدي، أنها تقدمت للنيابة بما يثبت ذهاب موكلتها ريم طارق زوجة حسن شاكوش وشقيقته إلى طبيبة أمراض نساء وتوليد، للاطمئنان على صحة ريم، وقيام الدكتورة بإخبارها بأنها سليمة ولا تعاني ثمة أمراض قائلة «شدي حيلك بقى إنتي سليمة وزي الفل».

ونفت هايدي حديث حسن شاكوش حول عدم إقامة علاقة زوجية بينه وبين ريم طارق معللة ذلك بتقديم رسائل نصية بينهما وتسجيلات، وأدلة تثبت عكس كلامه، ومن بينها حديث حسن شاكوش وزوجته في رسائل نصية والاطمئنان عليها أثناء الكشف لدى طبيبة أمراض النساء هي وشقيقته.