الإثنين 15 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

أب يقتل ابنه خلال مشاجرة بينهما في دار السلام

ارشيفية
ارشيفية

شهدت منطقة دار السلام حادثًا مأساويًا، أسفرت عن مقتل شاب وإصابة والده خلال مشاجرة بالسكاكين نشبت بينهما بسبب خلافات أسرية.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة بلاغا من شرطة النجدة يفيد بوجود جثة ومصاب بأحد الشوارع بنطاق دائرة قسم شرطة دار السلام.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وعثر على جثة شاب مصاب بطعنات سكين كما تبين إصابة والده.

بإجراء التحريات تبين نشوب مشاجرة بين القتيل والمصاب بسبب خلافات أسرية قام على إثرها كلا منهما بطعن الآخر، ولفظ الابن أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصابته وتم نقل الأب للمستشفى تحت حراسة مشددة، وجار مناقشة شهود العيان والجيران للوقوف على ملابسات الحادث.

دار السلام شاب والده خلافات أسرية القاهرة

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