الإثنين 15 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس جامعة دمياط يتفقد فعاليات انطلاق دورة تدريب مرشحى عمادة كلية التربية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

تفقد الدكتور السيد محمد دعدور، رئيس جامعة دمياط، اليوم الإثنين، دورة الإدارة والقيادة الجامعية للمرشحين لشغل وظيفة عميد كلية التربية بالجامعة، والتي من المقرر أن تقام في الفترة من 15 مايو وحتى 17 مايو 2023 بمبنى الإدارة العامة بجامعة دمياط .

ورحب رئيس الجامعة بالحاضرين من أعضاء هيئة التدريس، كما أكد حرصه على إعداد القيادات المستقبلية للجامعة والعمل على تطوير مهاراتهم من خلال عقد الدورات التدريبية لهم، وذلك في العديد من الجوانب، والتي تهدف إلى تحقيق التنمية المهنية والذاتية وتطوير المعرفة ومهارات القيادات، بما يحقق التنافس الشريف بين قيادات المستقبل للحصول على المناصب  القيادية بالمستقبل.

وبدأت فعاليات اليوم الأول من الدورة التدريبة بمحاضرة بعنوان "التخطيط الاستراتيجي" والتي حاضر فيها الدكتور باسم سلامة وكيل كلية الطب لشون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ثم محاضرة بعنوان "الجوانب القانونية في الجامعات المصرية"، وحاضر فيها الدكتور سمير الجمال وكيل كلية الحقوق لشئون التعليم والطلاب.

جدير بالذكر أن عدد المتدربين في الدورة التدريبية ثمانية من أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية.

جامعة دمياط دمياط عميد التربية جامعة دمياط الجديدة

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