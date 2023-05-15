الإثنين 15 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

خطوات تجديد رخصة السيارة 2023

رخصة
رخصة

يبحث الكثير من المواطنين، عن خطوات تجديد رخصة السيارة المنتهية وذلك للانتهاء من الإجراءات وتقديم الأوراق المطلوبة لتجديدها. 

ويرصد " الدستور" في السطور التالية، خطوات تجديد رخصة السيارة المنتهية 2023، والتي جاءت كالآتي:

خطوات تجديد رخصة السيارة 2023

1- على مالك السيارة المنتهية رخصتها التوجه إلى وحدة المرور التابعة لمحل إقامته.

2- شراء ملف تجديد رخصة السيارة المنتهية، ويكون الملف بحسب المدة المطلوب تجديدها من سنة إلى 3 سنوات.

3- الذهاب إلى الموظف المختص لبدء الفحص الفني للسيارة.

4- وسيقوم الموظف المختص بالتأكد من وجود الطفاية والمثلث وشنطة الإسعافات، وفي حالة عدم توافر أي واحدة منهم يشتريها مالك السيارة.

5- وبعد الفحص الفني جهز الأوراق المطلوبة وتوجه إلى شباك تجديد رخصة السيارة المنتهية.

6- وبعد تقديم الأوراق سيفحص الموظف المختص كافة الأوراق وسيطلب منك تسديد الرسوم.

7- وبعد تسديد الرسوم المطلوبة سيعطيك الموظف إيصال الدفع.

8- وبعدها انتظر الرخصة لاستلامها.

كيفية تجديد رخصة السيارة 2023 عبر بوابة مرور مصر

الأوراق المطلوبة لتجديد رخصة السيارة المنتهية 2023

هناك بعض الأوراق التي يجب إحضارها إلى قسم المرور لتجديد رخصة السيارة المنتهية، ومنها:

بطاقة الرقم القومي، ويجب أن تكون سارية.

رخصة السيارة ويجب أن تكون باسم صاحب الترخيص، وإذا لم تكن باسم صاحب الترخيص فيجب إحضار توكيل منه.

شهادة نظر باسم مالك السيارة، ويمكن استخراجها من أي مستشفى حكومي.

إيصال سداد التأمين الإجباري للسيارة.

يجب تقديم شهادة مخالفات، ولن يتم تجديد رخصة السيارة المنتهية في حالة عدم دفع مالك السيارة المخالفات المقررة.

تقديم ورقة الفحص الفني ويتم استلمها بعد فحص موظف المرور للسيارة.

كما أتاحت الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية  خدمة تجديد رخصة قيادة سيارة أون لاين بدون الذهاب إلى المرور توفيرا للوقت وأيضا المجهود

خطوات تجديد رخصة قيادة سيارة أون لاين 2023

1- الدخول على بوابة المرور عبر موقع وزارة الداخلية.

2- ارسال صورة البطاقة الشخصية أو أي مستند رسمي يؤكد شخصية طالب خدمة تجديد رخصة القيادة.

3- تقديم شهادة باطنة وآخري طبيبة خاصة بالنظر، صادرة من مستشفى حكومي، تؤكد أن المواطن يتمتع بصحة جيدة.

4- تقديم 3 صورة شخصية للسائق تكون على أن تكون خلفيتها بيضاء.

5- تقديم صورة ضوئية من رخصة القيادة الخاصة المنتهية.

6- تقديم شهادة براءة ذمة خاصة بالمخالفات السائق صادرة من نيابة المرور.

7 - تقديم نموذج 256 بعد شراءه من المرور.

8- تسجيل العنوان الخاص بطالب الرخصة ليتم توصيلها الرخصة الجديد في الموعد والعنوان الذي يتم تسجيله.

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