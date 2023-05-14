الأحد 14 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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منوعات

كيفية تجديد رخصة السيارة 2023 عبر بوابة مرور مصر

المرور
المرور

تجديد رخصة السيارة أصبحت من أبسط الإجراءات التي يقوم بها المواطن بعد أن كانت تحتاج ساعات طويلة في وحدات المرور لإصدارها، وذلك بعد اتجاه الدولة إلى رقمنة الكثير من خدماتها ومنها خدمات المرور، وتعرض الدستور في التقرير التالي كيفية تجديد رخصة السيارة 2023 عبر بوابة مرور مصر .

رابط بوابة مرور مصر 2023

يستطيع المواطنون الراغبون في تجديد رخصة السيارة 2023 الدخول عبر  بوابة مرور مصر أو الضغط على الرابط التالي: https://traffic.moi.gov.eg/Arabic/Pages/default.aspx

اختيار أيقونة الخدمات الإلكترونية ،ثم اضغط على أيقونة تجديد رخصة السيارة ، وتسجد أمامك الخطوات كاملة لتتمكن من تجديد رخضة السيارة ، وهي كما جاءت عبر بوابة مرور مصر كالتالي: 

الاستعلام عن مخالفات المرور بمحافظة القاهرة 2023

استعلام مخالفات المرور في مصر برقم السيارة 2023 والتظلم عليها

أولًا : يختار المستخدم رخصة المركبة المطلوب تجديدها.

ثانيًا : يجب أن تكون المركبة بنوع ترخيص ملاكي أو دراجة نارية وأن تكون أقل من 2030 سي سي​ .

ثالثًا : يجب على المستخدم ان يقوم بدفع جميع الرسوم والمخالفات والتأمين لإجراء عملية تجديد الرخصة .

رابعًا : لا يجوز توصيل الرخصة في حالة وجوب الفحص الفني أو وجود حظر بيع أو عدم وجود ملصق إلكتروني ​​​.

خامسًا : عند التقديم على تجديد للرخصة للمستخدم الحق في اختيار إذا كان يريد توصيل الرخصة إلى عنوان معين ام انه يريد استلامها من وحدة المرور و ذلك في حالة ان المركبة ليست في حالة فحص أو حظر.

سادسًا : إذا اختار المستخدم توصيل الرخصة فسيتم تحديث الطلب بعد اصدار الرخصة برقم شحنة التوصيل ويتم عرض رقم الشحنة في الطلب الموجود.

وحددت بوابة مرور مصر المستندات المطلوبة لتتمكن من تجديد رخصة السيارة وهي  إحضار الرخصة السابقة، صورة بطاقة الرقم القومي سارية والاطلاع على الأصل، شهادة براءة الذمة "شهادة المخالفات"​. 

إصدار بدل فاقد رخصة السيارة 

يستطيع المواطنون الذين فقدوا رخصة السيارة إصدار بدل فاقد من خلال بوابة مرور مصر والتي حددت الشروط والخطوات حيث تعد موافقة المالك على إصدار بدل فاقد من الرخصة هو بمثابة إقرار بفقدها رسمياً ويقوم مقام المذكرة التي تحرر لفقد الرخصة في قسم / مركز الشرطة ​المختص .​

وجودة شهادة براءة الذمة "شهادة المخالفات"​، و أن تكون حالة المركبة سارية وأن تكون رخصة وليست تصريح ، تقديم صورة بطاقة الرقم القومي بعد الاطلاع على الأصل.

والمستندات المطلوبة لإصدار بدل فاقد رخصة السيارة  وهي صورة بطاقة الرقم القومي سارية والاطلاع على الأصل، شهادة براءة الذمة "شهادة المخالفات"​​.

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رابط الاستعلام عن مخالفات المرور برقم السيارة مجانًا 2023 عبر مصر الرقمية

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