الدولية للطاقة: التوسع في نشر تقنينات الهيدروجين الأخضر "مهم" للمناخ العالمي

أكدت الوكالة الدولية للطاقة أن الحاجة إلى توسيع نطاق نشر تقنيات الهيدروجين الأخضر وتخزين الطاقة والرياح البحرية أصبح أمرًا بالغ الأهمية لنجاح التحول العالمي للطاقة وتحقيق أهداف المناخ العالمي.

وأوضحت، الوكالة الدولية للطاقة أن لتحقيق هذه الغاية ، يعد الوصول إلى رأس المال منخفض التكلفة لتمويل المشاريع في البلدان الأعضاء في مجموعة العشرين وخارجها أمرًا حيويًا، موضحة أنه ومع ذلك ، لا يزال هذا يمثل تحديًا - لا سيما في ظل التشديد العالمي الحالي للسياسات النقدية - نظرًا لأن جزءًا كبيرًا من الاستثمار الضروري في تقنيات تحويل الطاقة لم يتم الحصول عليه بعد.

وأشارت الوكالة الدولية للطاقة، إلى تقرير أعدته الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA) يهدف إلى تسهيل مناقشة هذا الجانب الحيوي للانتقال في ظل رئاسة الهند لمجموعة العشرين. يقدم التقرير دروسًا من اتجاهات خفض التكلفة التاريخية لتقنيات الطاقة الشمسية الكهروضوئية والرياح البرية ، مما يتيح الأطر المبتكرة التي يمكن اعتمادها لتسريع نشر التقنيات الجديدة والحاسمة منخفضة الكربون، ومتطلبات الاستثمار المتوقعة لانتقال الطاقة العالمي.

كما يسلط التقرير الضوء على الحاجة إلى تعبئة موارد القطاع الخاص ، في ظل محدودية موارد القطاع العام ؛ المشاركة النشطة للقطاع الخاص أمر حيوي ، لا سيما في تقديم رأس مال منخفض التكلفة لتمويل مشاريع تحويل الطاقة. كما تمت مناقشة الدور التحفيزي الذي يلعبه القطاع العام في سياق الحاجة إلى تعاون أعمق بين القطاعين العام والخاص في الرحلة إلى مستقبل صافي الصفر. أخيرًا ، يشدد التقرير على أهمية تطوير فهم أفضل للعوامل الرئيسية لتكلفة رأس المال للتقنيات والأسواق المختلفة.