غدًا.. استكمال جلسات محاكمة المتهم بهتك عرض "تلميذة المرج"

تستكمل محكمة جنايات القاهرة جلسات محاكمة السائق المتهم بهتك عرض تلميذة المرج، وذلك بتهمة استدراجها إلى مسكنه الكائن بمنطقة المرج بالقاهرة والتعدي عليها وهتك عرضها بالقوة، وذلك رغمًا عنها، وكونها طفلة لم تبلغ سن الـ18، ومن ذوي الهمم.

كشفت التحريات أن الطفلة كانت في طريقها لجلب بعض الخضروات من أسفل المنزل، فتقابلت مع المتهم على، الذي فتح باب شقته لحظة خروجها، فطلب منها الدلوف لشقته، مستغلا إعاقتها الذهنية، وعدم استيعابها لمراده، وحسر عنها ملابسها، وبدأ في تقبيلها عنوة، لكنها قاومته فكتم أنفاسها، حتى أصابها في فمها بعدة جروح، وهو ما لاحظته والدتها واستفهمت منها عما حدث.

وأكدت التحريات الأمنية التي أجراها قسم شرطة المرج، توجه تلميذة المرج المجني عليها إلى والدها صاحب محل أجهزة إلكترونيات، وإخباره بتعرضها للتعدي الجنسي من جارها، الأمر الذي دفعه لاصطحابها والتوجه بها إلى قسم الشرطة وتحرير محضر بالواقعة، حمل رقم 13454 لسنة 2022، إداري قسم شرطة المرج.