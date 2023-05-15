اليوم.. حاتم صلاح "نفادي" ومحمد فهيم ضيفا "واحد من الناس"

في حلقة فنية خاصة، من برنامج "واحد من الناس" في العاشرة مساء اليوم، يستضيف الإعلامي د. عمرو الليثي نجما دراما رمضان واللذان تألقا وكواليس خاصة عن حياتهم الفنية تذاع لأول مرة.

حيث يستضيف الفنان حاتم صلاح "نفادي" ، ويكشف كواليس آخر أعماله الدرامية في رمضان مسلسل “الكبير أوي “ الجزء السابع، و”الكيميا” بينه وبين الفنان أحمد مكي والمخرج أحمد الجندي والفنانة رحمة أحمد، كما يتحدث عن بدايته الفنية، وعمله بالمسرح فى مسرحية حزلقوم، وكذلك دوره فى مسلسل "موضوع عائلي"، وأمل فاتن حربي.

كما يستضيف الليثى الفنان محمد فهيم، ويكشف كواليس أخر أعماله الدرامية في رمضان و شخصية علاء عبد الجبار فى مسلسل “عملة نادرة”، الذي قدم فيه الصعيدي “التراجيدي” بعيدا عن الكوميديا التي تميز بها.

كما يتحدث عن دور شارل شابلن الذى قدمه في العمل المسرحى الموسيقى ، و ادوار عديدة قدمها للمسرح منها قهوة سادة ، "أنا هاملت" ومسرحية "الملك لير، كما يتحدث عن اهم المحطات الفنية فى حياته مسلسل الجماعة وتقديمه لشخصية سيد قطب، يذاع برنامج واحد من الناس في العاشرة مساء اليوم على قناة الحياة.



