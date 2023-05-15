مواطن من الغربية: القوى السياسية عازمة على إنجاح "الحوار الوطني"

طالب عبد العزيز المحمدي، أحد أبناء مدينة زفتي، الحكومة بضرورة وضع إطار عملي لتنفيذ مجمعات صناعية بالمدن في أنحاء الجمهورية، والاهتمام بالصناعات الصغيرة والمتناهية الصغر، لأنها ستكوان النواة لنجاح الاقتصاد المحلي وتعافيه.

وتابع المحمدي" في تصريحات لـ"الدستور": “يجب أن يكون لهذه المصانع نظام خاص فى الإعفاء الضريبي والجمركي وخلافه مساهمة من الدولة فى تنميتها ونجاحها وذلك بإعفاء هذه المصانع من من الضرائب والجمارك لمدة تقرها الجهات المعنية”.

وأوضح أن الحوار الوطني هو تبادل الرأي في القضايا المهمّة بين مختلف فئات الشَّعب السياسية، وفصائله العاملة؛ فالتعدُّد الحزبيّ والاختلاف الفكريّ من طبيعة البشر، لذا تنشأ في الدول أحزاب سياسيَّة لها رأيها السياسي الخاص، ورؤيتها المستقلَّة للأمور بناءً على قناعاتها الخاصَّة، وفهمها وتقييمها للمصلحة، وتنشأ عادةً اجتهاداتٌ مُختلفة من قبل هذه الأحزاب والمُسمَّيات، والكيانات السياسيّة، وقد تتعارض فيما بينها، ممَّا يؤثر على نهج العلاقات اليوميَّة فيما بينها في الدولة، ويؤثّر على بعض القرارات، لذا لا بُدَّ من اعتماد سياسة الحوار فيما بينها بهدف الخروج إلى رأيٍ توافقيٍّ يُحقّق نظرةَ وطموح الجميع، وللحوار الوطنيّ آدابُه التي تجب مُراعاتها، وتترتّب عليه نتائج إيجابيَّة تنعكس على الشكل الوطني.

وأعرب عن فخره بشمول جلسات الحوار الوطني لجميع فئات وأطياف المجتمع، مشيرًا إلي أن كافة القوى السياسية عازمة على إنجاح الحوار الوطني والخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ في كافة القطاعات.

واختتم موجهًا الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، علي دعوته للحوار الوطني ومشاركته للجميع وعدم إقصاء أي طرف من طاولة النقاش.

مواطن من الغربية مع محرر "الدستور"