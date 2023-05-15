بشار الأسد يتسلم دعوة رسمية لحضور "كوب 28" فى الإمارات

تسلم الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم، دعوة رسمية لحضور مؤتمر الأطراف للمناخ كوب 28 الذي يقام في دبي في نوفمبر المقبل.

جاء هذا خلال استقبال الرئيس السوري، عبدالحكيم النعيمي القائم بأعمال سفارة الإمارات لدى دمشق بحسب وكالة الانباء السورية “سانا”.

وسلم النعيمي الأسد دعوة رسمية موجهة من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات لحضور مؤتمر الأطراف للمناخ كوب 28 المقبل.

بشار الأسد يتلقى دعوة رسمية من السعودية للمشاركة فى القمة العربية

والأربعاء الماضي، تسلم الرئيس السوري دعوة رسمية من السعودية للمشاركة في القمة العربية التي تعقد في مدينة جدة الأسبوع المقبل، وفق ما أعلنت الرئاسة السورية، في أول دعوة للمشاركة بمؤتمر دولي يتلقاها الأسد منذ 2011.

وأوردت الرئاسة أن الأسد تلقى "دعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة للمشاركة في الدورة الثانية والثلاثين لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، والتي ستعقد في مدينة جدّة في 19 الجاري".

وتسلم الأسد الدعوة من سفير السعودية في الأردن نايف السديري.

وفد سوري يشارك في اجتماعات الجامعة العربية

وشارك وفد سوري برئاسة وزير الاقتصاد، الإثنين، في اجتماع تحضيري يسبق القمة العربية المقررة الجمعة في جدة، في أول مشاركة لسوريا في اجتماعات جامعة الدول العربية بعد قرار تعليق عضويتها قبل أكثر من 11عاما.

وقررت جامعة الدول العربية في 7 مايو الجاري استئناف مشاركة وفود الحكومة السورية في اجتماعاتها بعد أكثر من عقد على تعليق عضوية دمشق.