الإثنين 15 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

انتخابات مجلس إدارة جمعية مستثمرى أكتوبر.. الأربعاء المقبل

أكتوبر
أكتوبر

تقعد جمعية مستثمري السادس من أكتوبر جمعيتها العمومية العادية بعد غد الأربعاء المقبل بمقرها الجديد من أجل انتخاب مجلس إدارة جديد في حالة اكتمال نصابها  القانوني للانعقاد.

وتدعو جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر أعضاء الجمعية العمومية بضرورة حضور الجمعية العمومية لعرض الميزانية والحساب الختامي وتقرير مراقب الحسابات وتبرئة الذمة المالية مجلس الإدارة السابق قبل انتخاب مجلس إدارة جديد.

وتضم قائمة المرشحين في انتخابات جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر 22 مرشحاً، أبرزهم الدكتور محمد خميس شعبان والدكتور وائل الخولى ومحمود برعى وحسام رفعت وأسامة العرقسوسى وصباحى سرور وعبير عصام ومصطفى التونى وأحمد راشد ورومون عطالله ووحيد حمدى، حيث يمثلون كافة التخصصات والقطاعات الاقتصادية المختلفة من أجل تحقيق التوازن في مجلس الإدارة الجديد.

الدكتور محمد خميس شعبان قائمة المرشحين انتخابات جمعية مستثمرى عبير عصام

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