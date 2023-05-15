انتخابات مجلس إدارة جمعية مستثمرى أكتوبر.. الأربعاء المقبل

تقعد جمعية مستثمري السادس من أكتوبر جمعيتها العمومية العادية بعد غد الأربعاء المقبل بمقرها الجديد من أجل انتخاب مجلس إدارة جديد في حالة اكتمال نصابها القانوني للانعقاد.

وتدعو جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر أعضاء الجمعية العمومية بضرورة حضور الجمعية العمومية لعرض الميزانية والحساب الختامي وتقرير مراقب الحسابات وتبرئة الذمة المالية مجلس الإدارة السابق قبل انتخاب مجلس إدارة جديد.

وتضم قائمة المرشحين في انتخابات جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر 22 مرشحاً، أبرزهم الدكتور محمد خميس شعبان والدكتور وائل الخولى ومحمود برعى وحسام رفعت وأسامة العرقسوسى وصباحى سرور وعبير عصام ومصطفى التونى وأحمد راشد ورومون عطالله ووحيد حمدى، حيث يمثلون كافة التخصصات والقطاعات الاقتصادية المختلفة من أجل تحقيق التوازن في مجلس الإدارة الجديد.