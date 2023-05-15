الإثنين 15 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير الشباب: حريصون على استدامة دعوة الرئيس للشباب بالتصدي للتحديات

الدكتور أشرف صبحي
الدكتور أشرف صبحي

أكد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي حرص الوزارة على استدامة الدعوة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي للشباب المصري بالتصدي للتحديات التي تواجه الدولة المصرية سواءً في الداخل أو الخارج، بما يتضمنه ذلك من مواجهة الشائعات، والأخبار المغلوطة، والحث على نشر مزيد من الوعي بالقضايا المعاصرة في عصر بناء الجمهورية الجديدة بإرادة سياسية جادة تضع النشء والشباب في صدارة أولوياتها وبأفكار حيوية مبتكرة وتوصيات واقعية تعكس رؤية واعية لكوادر شابة تدرك بعمق تحديات ومتغيرات ومتطلبات عصرها.


وتختتم وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدني، وبالتعاون مع وحدة "تصدوا معنا" بالوزارة غدًا الثلاثاء بمحافظة الجيزة، المرحلة الثانية من عقد المقابلات الشخصية للمُلتحقين بالبرنامج التدريبي لإعداد المدربين لمواجهة الشائعات، لخريجي دورات الدراسات الإستراتيجية والأمن القومي؛ حيث يحمل البرنامج شعار "تصدوا معنا"، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.


وشارك ضمن فعاليات المرحلة الثانية 16 محافظة هي "الجيزة، القليوبية، الدقهلية، البحيرة، كفر الشيخ، دمياط، المنوفية، البحر الأحمر، الفيوم، بني سويف، الأقصر، قِنا، أسوان، الإسماعيلية، شمال سيناء، جنوب سيناء".


وأشار صبحي، إلى أن البرنامج يستهدف حشد الجهود الشبابية والمجتمعية للحفاظ على الدولة الوطنية المصرية، والاصطفاف حول السياسات والمواقف التي تتخذها داخليًا وخارجيًا، وتعميق سياسات بناء الإنسان المصري في كافة المجالات من خلال مجموعة متكاملة من الأنشطة التي يتم تنفيذها على مواقع التواصل الاجتماعي، وفي التجمعات الشبابية والرياضية المختلفة.

وزير الشباب الرئيس مصر الشباب وزارة الشباب والرياضة

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