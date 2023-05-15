7941 متدربًا فى معهد تكنولوجيا المعلومات بجامعة قناة السويس خلال 10 سنوات

استقبل الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، اليوم الإثنين، الدكتورة إيمان عزب مدير فرع معهد تكنولوجيا المعلومات بالجامعة، والمهندس أسامة عمار المدير الإداري لفرع المعهد بالجامعة؛ لعرض تقرير تفصيلي حول المبادرة الرئاسية "مصر تصنع الإلكترونيات"، وعرض لبرنامج منح التدريب المكثف، والتدريب الصيفي المُزمع عقده خلال فترة الإجازة الصيفية.

وأشار الدكتور ناصر مندور، إلى أهمية الدورات التدريبية التى يقدمها معهد الـITI بالجامعة للطلاب والخريجين التي تهدف إلى تقليص الفجوة بين الدراسة النظرية والواقع الفعلي ومتطلبات سوق العمل، مؤكداً أن الدورات التدريبية أصبحت حتمية لخريجي الجامعات، حتى يستطيع الحصول على فرصة عمل فى ظل منظومة العمل الجديدة التى تتطلب توافر الإمكانات التكنولوجية.

ولفت إلى أن المعهد أحدث نقلة نوعية من خلال تبنيه للمبادرات الرئاسية الهادفة وآخرها "مصر تصنع الإلكترونيات"، التي لاقت إقبالا غير مسبوق من خريجي الجامعة، وحرص "مندور" على بحث سبل التعاون بين المعهد والجامعة.

كما ثمن الدكتور ناصر مندور المشاركة الفعالة للمعهد في جميع المؤتمرات البحثية لكليات الجامعة، والمحاضرات التي تمت على هامش المؤتمر السنوي الخامس للبحوث الطلابية.

من جهتها؛ أعربت الدكتورة إيمان عزب، عن سعادتها بتميز فرع جامعة قناة السويس من بين 16 فرعا للمعهد على مستوى الجمهورية، مؤكدة أن المعهد خلال عشر سنوات من العمل داخل الجامعة قام بتدريب 7941 متدربا، بواقع 786 برنامجا للتدريب الاحترافي، 19 برنامج ذكاء اصطناعي، 423 برنامجا تدريبيا مكثفا، 1744 برنامج تدريب صيفيا، 195 برنامج تدريب نصف العام، 3272 برنامج IT EGYP 10 1 ، ببرامج تدريب أعضاء هيئة التدريس 28، ببرنامج تدريب تعزيز المواطنة لـ1474 متدربا و30 متدربا ببرامج تدريب الأطفال.

وعن المنح المقدمة ضمن "مبادرة مصر تصنع الإلكترونيات"- أضاف المهندس أسامة عمار المدير الإداري لمعهد تكنولوجيا المعلومات بالجامعة - أنها مُقدمة لتخصصات الهندسة (اتصالات، إلكترونيات، حاسبات، ميكاترونكس)، وكلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي وعلوم الرياضيات طبقاً للمسار التدريبي، بهدف جعل صناعة الإلكترونيات إحدى الدعائم الرئيسة للنمو الاقتصادي في مصر، والمساهمة في مضاعفة حجم صادرات الإلكترونيات المصرية، وتقليل إيردات الأجهزة الإلكترونية والكهربائية بالسوق المحلية، مؤكداً أنه منذ فتح باب التسجيل للمبادرة خلال مايو الحالي- فقد شهدت إقبالا كبيرا، حيث تم اختيار جامعة قناة السويس ضمن 8 جامعات على مستوى الجمهورية لإطلاق المبادرة.

كما تم خلال اللقاء مناقشة التجهيزات لمنح التدريب الصيفي لجميع كليات الجامعة خلال شهر يوليو وأغسطس، مع تنفيذ مجموعة متنوعة من ورش العمل خلال إجازة نهاية العام الجامعي، وندوات علمية وتعليمية عن أساليب التكنولوجيا الجديدة ويقدمها عدد من رجال الصناعة.