قائد نانت الفرنسي: نتفهم رفض مصطفى محمد للمشاركة أمام تولوز

حرص صموئيل موتوسامي، قائد ولاعب وسط نانت الفرنسي، على دعم مصطفى محمد، المحترف ضمن صفوف الفريق؛ بسبب مباراة الفريق الأخيرة.

وكان مصطفى محمد قد رفض المشاركة في مباراة نانت أمام تولوز، التي أقيمت أمس الأحد، ضمن منافسات بطولة الدوري الفرنسي؛ وذلك بسبب رفضه ارتداء قميص حملة دعم المثلية الجنسية.

ورفض مصطفى محمد المشاركة في مباراة نانت أمام تولوز؛ بسبب رفضه المشاركة في حملة دعم "المثليين"، والتي يتم وضعها على قمصان اللاعبين، بتأييد من رابطة الدوري الفرنسي، ليتم استبعاده من قائمة الفريق.

قائد نانت يدعم مصطفى محمد بعد رفضه المشاركة أمام تولوز

ونشرت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، تصريحات موتوسامي، الذي قال إن "مصطفى محمد كان مترددًا بشأن المشاركة في المباراة، ولكنه اتخذ قراره في النهاية بعدم المشاركة".

وأضاف:"نحن نتفهم ونحترم قراره، لكل شخص خياراته وقناعاته"، متابعًا:"مصطفى محمد سيظل زميلنا وصديقنا ونحن ندعمه في جميع الأوقات".

واختتم موتوسامي تصريحاته:"لقد كان قرارًا صعبًا بالنسبة له ولعائلته، لذلك نحن ندعمه، وحاولنا بذل قصارى جهدنا من أجله".

وكان فريق نانت قد وقع في فخ التعادل السلبي مع تولوز، في المباراة التي جمعتهما أمس الأحد، ضمن منافسات بطولة الدوري الفرنسي.

مصطفى محمد يعلق على رفضه المشاركة في مباراة نانت وتولوز

يذكر أن مصطفى محمد كان قد علّق على رفضه للمشاركة في مباراة نانت أمام تولوز، عبر حسابه على "تويتر"، قائلًا:"لم أشارك في المباراة أمام تولوز، ولا أرغب في مجادلة الأمر، ولكنني يجب أن أوضح موقفي".

وأضاف:"احترام الاختلافات يعني احترام الآخرين واحترام الذات، وأنا أحترم كل الاختلافات، وأحترم جميع المعتقدات والقناعات".

وتابع:"أطالب الجميع باحترام معتقداتي الشخصية؛ لأنه نظرًا لجذوري وثقافتي وأهمية قناعاتي ومعتقداتي، لم يكن من الممكن أن أشارك في هذه الحملة".