الإثنين 15 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسوان يتفقد قافلة غذائية مهداة للوافدين القادمين من السودان

تفقد محافظ أسوان
تفقد محافظ أسوان

 تفقد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، القافلة الإغاثية الغذائية المهداة من الجمعية الشرعية الرئيسية لصالح الوافدين القادمين من دولة السودان الشقيقة، جاء ذلك فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، وبناء على التنسيق الدائم مع الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، بحضور الدكتورة غادة أبوزيد، نائب المحافظ، ومصطفى إسماعيل، الأمين العام للجمعية، والمستشار حسن أبوصليب، نائب الأمين العام. 

وخلال تفقده لمكونات القافلة، أشاد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، بالدور الإنساني والوطني للجمعية الشرعية الرئيسية باعتبارها من النماذج المشرفة، التي تسعى إلى تفعيل دور المشاركة المجتمعية لدعم ومساندة الجهود التنفيذية المبذولة لتوفير الخدمات المتنوعة للوافدين من دولة السودان سواء من المصريين أو السودانيين أو الجنسيات المختلفة. 

 - توجيه بتقديم كل أوجه الدعم واتخاذ الإجراءات اللازمة لاستقبال المساعدات

ووجه محافظ أسوان المسئولين بتقديم كل أوجه الدعم واتخاذ الإجراءات اللازمة لاستقبال المساعدات المختلفة، التي تقوم بتوفيرها مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني، لدعم المطبخ الدائم الذي تم تجهيزه منذ بداية الأحداث الجارية بالسودان بالموقف البري الدولي بكركر لإعداد الوجبات الجاهزة والجافة بالجودة العالية، بما يساهم في تخفيف المعاناة التي تكبدها الوافدون حتى وصولهم إلى مصر. 

بينما أوضح مصطفى إسماعيل أن القافلة الإغاثية الغذائية تأتي ضمن العديد من المساهمات التنموية والطبية والمجتمعية للجمعية الشرعية الرئيسية، وتمت مناقشة مقترحات عدد من هذه المساهمات لتنفيذها على مستوى محافظة أسوان، خاصة فى المجال التنموى والاستثمارى من خلال دعم زراعة النخيل، وصناعة منتجات التمور لتحقيق القيمة الاقتصادية المضافة لها فى ظل توافر أكثر من 2.2 مليون نخلة. 

ولفت إلى أن الفترة المقبلة ستشهد العمل على إقامة صناعات للنباتات العطرية، واستثمارها، بالإضافة إلى تنمية الثروة الحيوانية، وغيرها من المجالات التى تصب فى صالح المواطن الأسوانى. 

تفقد محافظ أسوان
تفقد محافظ أسوان
تفقد محافظ أسوان
تفقد محافظ أسوان
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