محافظة الجيزة ترفع ٢٠٠ طن مخلفات بطريق الجبل وبجانبي الترعه الشبرامنتية بمركز أبو النمرس

تابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة جهود الأحياء والمراكز والمدن في تنظيم حملات رفع المخلفات وإجراء المتابعات الميدانية لكافة القطاعات لرفع مستوى النظافة بالشوارع الرئيسية والفرعية، وعددًا من المناطق التي بحاجة إلى تكثيف دوريات العمل بها .



وفي ذلك الإطار وفور رصد محافظة الجيزة تراكم للمخلفات بجانبي طريق الترعه الشبرامنتية والصليبة بمركز ومدينة أبو النمرس .



كلف المحافظ رئيس مركز ومدينة أبو النمرس بتوجيه فرق النظافة لرفع كافة المخلفات والرتش والتراكمات الصلبة الموجودة بالمنطقة المشار اليها وتمهيد الطريق أمام الحركة مع المتابعه الدورية للمنطقة للتأكد من عدم تجمع المخلفات بها مجدداً وذلك في اطار جهود محافظة الجيزة لتحسين مستوي النظافة .



وأسفرت جهود مركز ومدينة أبو النمرس في رفع ٢٠٠ طن مخلفات ورتش بدءاً من منطقه الدائري وحتي طريق الجبل والترعة الشبرامنتية وذلك خلال حملات علي مدار يومين وجاري الاستكمال.



ووجه راشد رئيس هيئة النظافة والتجميل ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن والقرى بتكثيف حملات النظافة والتواجد الدائم والمتابعة الميدانية بالشوارع والميادين والجاهزية الدائمة على مدار اليوم .



وقام اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة وباسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات صباح اليوم بتوقيع عقدين ضمن اتفاقية برنامج الارتقاء الحضري بالمناطق غير المخططة بالقاهرة والجيزة والممول من الاتحاد الأوروبي (EU) بمنحة مفوضة إلى الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، وذلك بعد تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج في عدد من المناطق غير المخططة الأكثر احتياجا لخدمات البنية الأساسية بمحافظتي القاهرة والجيزة. وجاءت مراسم توقيع العقد بحضور عدد من ممثلي الوكالة الفرنسية وجهاز تنمية المشروعات ومحافظة الجيزة.

وأكد محافظ الجيزة على التعاون المثمر مع الشركاء من الإتحاد الأوروبى والوكالة الفرنسية للتنمية فى دعم جهود الدولة المصرية ونجاح مخططاتها للتنمية وتحسين معيشة المواطنين ورفع مستوى الخدمات المقدمة لهم بمختلف القطاعات سواء من خلال مشروعات دعم الأسر الأولى بالرعاية وتوفير فرص العمل للمرأة المعيلة إلى جانب مشروعات البنية الأساسية وتوصيل المرافق ودعم المنظومة التعليمية وغيرها من مجالات التنمية التى تخدم المواطنين المصريين فى ظل ما تشهده الدولة المصرية من نهضة حضارية بمختلف المجالات تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية فى سبيل تحقيق طموحات وأمال المواطنين ضمن رؤية مصر 2030 .

وأضاف اللواء أحمد راشد أن المحافظة وجهاز تنمية المشروعات يعملان في هذا الإطار على توفير بيئة أفضل لإقامة المشروعات الصغيرة التي تلبي احتياجات المواطنين في هذه المناطق مشيرا إلى أنه منذ يوليو 2014 وحتى مارس 2023 قام الجهاز بتمويل 55.6 ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر بإجمالي بلغ 1.9 مليار جنيه مما أتاح 81.3 ألف فرصة عمل لأهالي محافظة الجيزة كما تم ضخ تمويل قدره 331.9 مليون جنيه لمشروعات تطوير البنية الأساسية وتنفيذ مشروعات التنمية المجتمعية مما أتاح ما يزيد على 2 مليون يومية تشغيل للعمالة غير المنتظمة.

رفع مخلفات

رفع مخلفات

رفع مخلفات