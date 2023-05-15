خبير: مصر لديها خارطة طريق للتوسع فى مشروعات الاقتصاد الأخضر

قال الدكتور عمرو يوسف الخبير الاقتصادي، إن مصر لديها خارطة طريق للتوسع فى مشروعات الاقتصاد الأخضر، لتنمية مصادر الطاقة وتنويعها وتعظيمها باعتبارها أحد أهم الملاذات الآمنة لتتقويض التغير المناخي وتخفيف الضغط الاقتصادي.

وتابع « يوسف » في تصريحات خاصة للدستور، أن مصر تسعى إلى الاستفادة من قدرتها التنافسية للوصول للسوق العالمية في الهيدروجين الأخضر مع إتاحة أكثر من ١٠٠ ألف فرصة عمل وتخفيض واردات مصر من المواد البترولية وتقليل الانبعاثات، لتحقق رؤية مصر على أرض الواقع ضمن استراتيجيتها ٢٠٣٥ لضمان أمن الطاقة واستدامتها.

وفي سياق منفصل، استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية جون كريستمان الرئيس التنفيذى لشركة اباتشى الأمريكية وديفيد شي رئيس أباتشى مصر، حيث تم خلال اللقاء استعراض أنشطة الشركة فى مصر وبرامجها الحالية وخططها خلال الفترة القادمة لزيادة حجم أعمالها فى مجال البحث والاستكشاف وإنتاج البترول والغاز فى مناطق امتياز عملها بمنطقة الصحراء الغربية.